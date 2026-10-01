A Balaton bizonyítványt kap

Vegetáció-térkép és nádasminősítés készül a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteméről – olvasható a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán.

Mint ismert, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer két fő ütemben valósult meg, 1981-2014 között.

Az első ütem célja az volt, hogy a Zala folyó vizét egy mesterséges tározórendszeren keresztül vezessék a Balatonba, és eközben a lebegőanyagat, a tápanyagokat, különösen a foszfort kiszűrhessék. A víz az I. ütemet a Zala-folyó medrében a 4T zsilipen keresztül hagyta el, és megérkezett a II. ütem, az úgynevezett Fenéki-tó területére.

A második ütem az ökológiai-, vízminőségi- és vízmennyiségi állapotokhoz igazítható, többirányú vízkormányzás kialakításával foglalkozott. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy a víz a mesterséges és természetes vizes élőhelyeken áthaladva megtisztuljon, mire eléri a Balatont.

A mostani közlés szerint a II. ütem területén a szárazföldi és a vizes élőhelyek növényzete egyaránt fontos. Különösen a nádas, sásos és gyékényes állományok töltenek be meghatározó ökológiai szerepet, a hozzájuk kapcsolódó élőlényközösségekkel együtt alakítják a vízben és az üledékben zajló biogeokémiai folyamatokat. Emellett felfogják és szűrik a szárazföldről érkező szennyeződések egy részét, és számos élőlénynek biztosítanak élő- és szaporodóhelyet.

A készülő vegetációtérkép és nádasminősítés segíti az állományok állapotának és változásainak nyomon követését. Az eredmények a növényzet igényeihez és a változó időjárási, vízjárási viszonyokhoz igazodó üzemeltetést is megalapozhatják, hozzájárulva a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérsékléséhez.

A felméréshez a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Bioaqua Pro Kft. szakembereivel együtt 80 mintavételi ponton végeztek terepi adatgyűjtést. A vegetációtípusok és a nádasminősítési osztályok azonosítása és lehatárolása a terepi adatokkal támogatott vizuális interpretációval történik.