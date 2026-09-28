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Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)

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A Gránit Bank újabb jelentős lépést tett az intelligens bankolás fejlesztésében: mesterséges intelligenciára épülő banki asszisztenssel bővítette mobilalkalmazását. A Gránit Guru segítségével az ügyfelek párbeszédes formában nemcsak egyes banki ügyeiket intézhetik a Gránit appban, hanem saját tranzakcióikról és pénzügyeikről is kérdezhetnek.

A Gránit Guruval a mobilbankolás új dimenzióval bővül: az ügyfelek úgy kommunikálhatnak a banki alkalmazással, ahogyan a mindennapokban beszélnek a pénzügyeikről. Nem kell pontos banki kifejezéseket használniuk vagy előre meghatározott parancsokat megadniuk. A hagyományos mobilbanki felület és az új, chat-alapú megoldás egymást kiegészítve működik.

Mit tud a Gránit Guru?

  • válaszol a korábbi vásárlásokkal és költésekkel kapcsolatos lakossági ügyfélkérdésekre – például arra, hogy az ügyfél mikor és hol vásárolt, mennyit költött egy adott időszakban, vagy milyen tranzakciói voltak egy konkrét kereskedőnél;
  • meg tudja mondani, mire költötte el az ügyfél a számlára érkezett havi jövedelmét;
  • a hitelek esetében kalkulációval is segíti a tájékozódást;
  • segít eligazodni a Gránit app használatában és megtalálni a keresett funkciókat, emellett közérthető tájékoztatást ad a Gránit Bank termékeiről és szolgáltatásairól;
  • egyes műveletek – mint például a bankkártyalimitek módosítása vagy a kártya felfüggesztése – közvetlenül a beszélgetésből is elindíthatók.

„A Gránit Guruval megérkezett a jövő a jelenbe – nem egyszerűen egy új funkcióval bővítjük mobilalkalmazásunkat, hanem megmutatjuk, milyen lehet a jövő intelligens bankja. Az ügyfeleknek nem menüpontok között kell keresniük, hanem elég elmondaniuk, mire kíváncsiak a pénzügyeikkel kapcsolatban, a Guru pedig közérthetően válaszol” – mondta Jendrolovics Péter vezérigazgató-helyettes, a lakossági divízió vezetője.

A Guru biztonságosan, az ügyfél engedélyével, az elérhető tranzakciós adatokra támaszkodva személyre szabottan válaszol. A kérdés és a beszélgetés kontextusát figyelembe véve az adott helyzethez igazítja az információkat.

A Gránit Guru mögött nagy nyelvi modellre, tudásbázis-alapú keresésre és banki adatkapcsolatokra épülő technológia áll. A rendszer tudása és a támogatott funkciók köre folyamatosan bővül.

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