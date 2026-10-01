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A pothole in the road and a car in the background that is moving towards this pothole
Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

A magyar utak 43 százaléka rossz állapotú, és még 20 százalék nem üti meg a mércét

Infostart / MTI

Az úthálózatra fordított költésben Magyarország uniós éllovas, régiós összevetésben kiemelkedő a magyar autópályák hossza, de az utak 43 százaléka rossz, még 8 százalék nem megfelelő, 12 százalék „tűrhető” állapotú. Az állam közúti költéseinek 28 százaléka irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72 százalék új utakra – állapította meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzésében.

Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint Magyarország 1871 kilométeres autópálya-kapacitása meghaladja Csehországét, Szlovákiáét vagy Ausztriáét. Az ország az elmúlt 16 évben a GDP 1,1 százalékát fordította közúti infrastruktúrára. Ahhoz azonban, hogy az úthálózat legalább a megfelelő állapotot elérje, több mint 9300 milliárd forintra lenne szükség.

Az elemzés készítői szerint a közlekedéspolitika elsődleges feladatának nem az új, tőkeintenzív hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő, leromlott állapotú fő- és alsóbbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni.

Az elmúlt évek tőkeintenzív közlekedésfejlesztési politikájának eredményeit tükrözi, hogy a Magyar Közút adatai alapján a hazai úthálózat 2013 óta mintegy 1400 kilométerrel bővült, amelyből hozzávetőleg 330 kilométer autópálya – írták.

A jó minőségű útszakaszok hossza 2013 óta 7000 kilométerrel nőtt, ehhez 2010-2020 között jelentős EU-s forrás érkezett. Az alacsony minősítésű utak aránya azonban változatlanul jelentős:

  • a 43 százalék rossz minősítésű út mellett
  • 8 százalék nem megfelelő,
  • 12 százaléka tűrhető

kategóriába sorolt – tették hozzá.

A közlekedési infrastruktúra a gazdasági növekedés és a versenyképesség egyik alapvető feltétele. A jó minőségű úthálózat csökkenti a szállítási időket, optimalizálja a logisztikai folyamatokat, így nemzetgazdasági szintű hatékonyságnövekedést eredményez - hangsúlyozták.

Az elemzésben kiemelték: Magyarországon

az állam közúti költéseinek 28 százaléka irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72 százalék új utakra.

Az elmúlt 16 év közlekedésfejlesztési politikáját főként a gyorsforgalmi utak bővítése és fejlesztése jellemezte, az alsóbbrendű utak állapotának javítására kevesebb hangsúly jutott. Ennek oka, hogy az új fejlesztésekre könnyebben lehetett EU-s forrásokat kapni, illetve a nagyobb volumenű projekteknél a beruházói szempontból potenciálisan kedvezőbb árazás is növelhette a "kivitelezői étvágyat", illetve a nagyobb cégek számára a nagyobb fejlesztések kedvezőbbek lehettek, mint a sok, apró felújítás.

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