Hankó Balázs döntésre vár

Az adóhatóság fegyvereseinek gyűrűjében, bilincsben érkezett meg Hankó Balázs a Kecskeméti Járásbíróság tárgyalótermébe, de mindössze 10 perc múlva már távozott is onnan.

Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint a fideszes országgyűlési képviselő miniszterként hűtlen kezelést követett el, amikor a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintját kampánycélokra utalta ki.

A hétfőn őrizetbe vett politikus tagadja a vádakat, erről legutóbb a Hír TV-nek nyilatkozott:

„Minden lépés jogszerű volt, és a jogszerűség próbáját állja. Itt egy politikai koncepciós eljárásról van szó, aminek két gyújtópontja van. Az egyik egy kultúrpolitikai harc, a másik pedig egy nagy politikai leszámolás. A támogatás odaítélésének sosem volt szempontja az, hogy valaki fideszes vagy nem fideszes” – mondta akkor.

A hűtlen kezelés nem egyenlő a lopással – mondta az InfoRádióban az üggyel összefüggésben Hack Péter jogtudós, az ELTE emeritus professzora.

„Az ügyészségnek azt kell majd ebben az ügyben bizonyítani a bíróság előtt, hogy a gyanúsított, konkrétan Hankó Balázs és a többi társa megszegték a törvényi rendelkezéseket, attól eltérő módon használták fel a vagyont, és ezzel a döntésükkel kárt okoztak vélhetően a költségvetésnek. Nyilatkozatuk szerint ez egy nagyon jelentős, több milliárdos összeg volt. Úgy tűnik, hogy van egy elvárás, hogy milyen ítélet szülessen, legalábbis ami most látszik, az az, hogy

nem a bizonyított tényekhez igazodik a vád, hanem a vádhoz igazítják a tényeket.

Ilyen szempontból biztos, hogy nem kedvező az, hogy a politika, a kormány ilyen intenzíven részt vesz ennek az eljárásnak az úgymond menedzselésében” – részletezte.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kezdeményezte Hankó Balázs előzetes letartóztatását, mert úgy ítéli meg, hogy fennáll az összebeszélés, a szökés és az elrejtőzés veszélye.