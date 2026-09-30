Lezárások jönnek Budapest egyik kulcsfontosságú részén péntek este

A magyar labdarúgó válogatott péntek este pályára lép Budapesten a Nemzetek Ligája sorozatban.

A BKK tájékoztatása szerint a mérkőzés miatt várhatóan 18 órától 23:50-ig lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát és az Istvánmezei utat.

A mérkőzés befejezése után, várhatóan 22:20 és 23:20 között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

Az útlezárások miatt terelt útvonalon jár majd a 30-as busz, a 75-ös és a 77-es trolibusz – tették hozzá.

Mivel az arénánál korlátozottak a parkolási lehetőségek, ezért a BKK azt kéri, hogy a helyszínt közösségi közlekedéssel közelítsék meg a rendezvényre érkezők, és elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló M2-es és M4-es metró, valamint az 1-es villamos igénybevételét javasolják.

Gyalog a stadion nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló eljutási idővel a Keleti pályaudvartól a Verseny utcán át is megközelíthető – hívták fel a figyelmet.