Orbán Viktor az északír fővárosban tüntetett az abortusz ellen, mielőtt hazaindult

Amellett, hogy megnézte a magyar férfi labdarúgó-válogatott 0–0-s döntetlennel végződő, az északír csapattal játszott találkozóját, Orbán Viktor volt miniszterelnöknek más programja is volt Belfastban: részt vett például egy abortuszellenes demonstráción – írja a Belfast Telegraph híradása nyomán a hvg.hu.

Az északír lap fényképet is közölt a volt miniszterelnökről, Bernadette Smyth abortuszellenes aktivistának, a Precious Life (Értékes élet) nevű szervezet vezetőjének társaságában. A fotót eredetileg a szervezet közösségi oldalán osztották meg.

Bernadette Smyth-t 2014 decemberében 100 óra közösségi munkára kötelezték, mert zaklatta Dawn Purvist, egy olyan klinika igazgatóját, ahol terhességmegszakítást is végeznek. Az akkori ítélet szerint az abortuszellenes aktivistának kártérítésként 2000 fontot kellett fizetnie Purvisnek, és öt évre szóló távoltartási végzést is kiadtak. Ennek értelmében Smyth sem az igazgatónak, sem azoknak nem mehetett a közelébe, akik a klinikára érkeztek. Azonban a következő év júniusában meghozott másodfokú ítéletben felmentették, a bíró szerint ugyanis az ellene gyűjtött bizonyítékok nem voltak elégségesek a sikeres vádemeléshez.