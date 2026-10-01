Súlyosbodik a Manchester City körüli pénzügyi botrány

A Premier League által kedden nyilvánosságra hozott, a klubot szinte minden vádpontban bűnösnek találó döntés felkavarta az angol labdarúgás állóvizét. Jelek mutatnak arra, hogy a Manchester City vezetősége talán még a korábban feltételezettnél is gondatlanabbul járt el. Az ESPN értesülései szerint a Cityt már júliusban tájékoztatták annak a független testületnek a megállapításairól, amelynek feladata az ítéletre vonatkozó javaslat kidolgozása volt.

Ez azt jelenti, hogy a klub már hónapok óta tisztában lehetett a lehetséges következményekkel. A csapatra többek között súlyos pénzbírság, átigazolási tilalom, sőt, a legrosszabb esetben akár kényszerű kizárás is várhat. Ennek ellenére a Manchester City nyáron összesen több mint 500 millió eurót költött új játékosokra.

Önmagában több mint 300 millió eurót emésztett fel Enzo Fernández (145 millió euró), Elliot Anderson (125 millió euró) és Ayyoub Bouaddi (95 millió euró) megszerzése. Az ESPN szerint a játékosok közül egyedül Anderson átigazolása zárult le azelőtt, hogy a klub tudomást szerzett volna a várható ítéletről; ezt követően a City további több mint 400 millió eurót költött újabb igazolásokra.

Az ügy középpontjában a Premier League pénzügyi szabályainak 2009–2010 és 2017–2018 közötti időszakban történt állítólagos megsértése áll. Egy független bizottság 114 vádpontban találta bűnösnek a Cityt. A vádak szerint a klub többek között fiktív szerződések révén mesterségesen növelte bevételeit, csökkentette költségeit és meghamisította pénzügyi beszámolóit. Az állítások alapján az érintett összeg nagyságrendileg 900 millió fontra rúg.

A City visszautasítja a vádakat, és bejelentette, hogy minden jogorvoslati lehetőséget ki fog használni. Egyelőre kérdéses, milyen szankciókat alkalmaznak majd végül. A lehetséges büntetések között szerepel pénzbírság, pontlevonás, címek megvonása, valamint a legsúlyosabb esetben a kényszerű kizárás is. A Premier League gyorsan szeretné lefolytatni az eljárást, bár a szankciókról szóló meghallgatás bizalmas marad.