Vagyonvédelmi hivatal: ma 30-40 ember érkezik, és elkezdik a munkát

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkája nem a három kívánság – mondta a szervezet elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában szerdán azzal összefügésben, hogy miért pont az általuk kiválasztott négy ügy mellett döntöttek. Unger Anna hangsúlyozta, olyan esetekhez nyúltak, amelyeket a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes ismernek.

A hivatal elnöke közölte, ezek nem megoldott, hanem részben feltárt ügyek, amelyek kiválasztásában a tényleges döntés Tasnády Katalin kezében volt.

A nyomozati elnökhelyettes azért ezeket választotta, mert mind a négy jellegzetes „NER-ügy”, a magyar politikai korrupciónak egy-egy tipikus esete, mint például a parkfenntartás és a közétkeztetés.

Tasnády Katalin nagyon komoly szakmai múlttal rendelkező, tapasztalt nyomozó ügyész, aki „nem véletlenül nyúlt oda, ahova nyúlt” – mondta a hivatal elnöke, az NVVH által kiválasztott ügyekre utalva.

Hozzátette, az első négy ügyet sok további fogja követni. Ezek kiválasztásánál egyszerre számít az, hogy még legyenek vagyonbiztosítási lehetőségeik, és próbálják megfogni az elévülés határán álló ügyeket.

Közölte, csütörtökön 30-40 ember érkezik a hivatalba, és elkezdik a munkát.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy fideszes politikusok az ÁVH-hoz hasonlították az NVVH-t, Unger Anna kijelentette: ezt méltatlannak és nagyon tiszteletlennek tartja az ÁVH áldozataival szemben. Azért is, mert a szervezet minden hatáskörével és feladatával a magyar igazságszolgáltatási rendszer része.