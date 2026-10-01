ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.57
usd:
323.77
bux:
145181.93
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2026. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vagyonvédelmi hivatal: ma 30-40 ember érkezik, és elkezdik a munkát

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az első négy ügyet sok további fogja követni – mondta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkája nem a három kívánság – mondta a szervezet elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában szerdán azzal összefügésben, hogy miért pont az általuk kiválasztott négy ügy mellett döntöttek. Unger Anna hangsúlyozta, olyan esetekhez nyúltak, amelyeket a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes ismernek.

A hivatal elnöke közölte, ezek nem megoldott, hanem részben feltárt ügyek, amelyek kiválasztásában a tényleges döntés Tasnády Katalin kezében volt.

A nyomozati elnökhelyettes azért ezeket választotta, mert mind a négy jellegzetes „NER-ügy”, a magyar politikai korrupciónak egy-egy tipikus esete, mint például a parkfenntartás és a közétkeztetés.

Tasnády Katalin nagyon komoly szakmai múlttal rendelkező, tapasztalt nyomozó ügyész, aki „nem véletlenül nyúlt oda, ahova nyúlt” – mondta a hivatal elnöke, az NVVH által kiválasztott ügyekre utalva.

Hozzátette, az első négy ügyet sok további fogja követni. Ezek kiválasztásánál egyszerre számít az, hogy még legyenek vagyonbiztosítási lehetőségeik, és próbálják megfogni az elévülés határán álló ügyeket.

Közölte, csütörtökön 30-40 ember érkezik a hivatalba, és elkezdik a munkát.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy fideszes politikusok az ÁVH-hoz hasonlították az NVVH-t, Unger Anna kijelentette: ezt méltatlannak és nagyon tiszteletlennek tartja az ÁVH áldozataival szemben. Azért is, mert a szervezet minden hatáskörével és feladatával a magyar igazságszolgáltatási rendszer része.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vagyonvédelmi hivatal: ma 30-40 ember érkezik, és elkezdik a munkát

nvvh

nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

unger anna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A napelemes szövetség így finomhangolná a Tisza-kormány által újraélesztett pályázatot

A napelemes szövetség így finomhangolná a Tisza-kormány által újraélesztett pályázatot
További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta és módosította a korábban meghirdetett programot. Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke mondta el véleményét az InfoRádióban.
 

Kabineteket hoztak létre a kormány tehermentesítésére, sok ügyben önállóan dönthetnek

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó hír érkezett több millió magyarnak: senki sincs biztonságban, bármikor elkaphatják a rettegett népbetegséget

Lesújtó hír érkezett több millió magyarnak: senki sincs biztonságban, bármikor elkaphatják a rettegett népbetegséget

Aki gyerekként megúszta az allergiát, könnyen hiheti, hogy később sem kell tartania tőle.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says lawyer

US death row inmate Christa Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says lawyer

Her lawyer says Pike is being "provided life-saving measures" after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 06:36
Az autópályán több kilométeres a kocsisor egy terelés miatt
2026. október 1. 06:12
Különleges oszlopok tűnnek fel Siófokon – itt a magyarázat
×
×