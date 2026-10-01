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Utasok hagyják el a Flydubai arab emírségekbeli légitársaságnak a szaúd-arábiai Tabúkból érkezõ mentesítõ repülõgépét az érkezése után a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülõtéren 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülõgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba, ahol a fõleg izraeli utasokat szállító járat kényszerleszállást hajtott végre a pilótafülkében történt incidens miatt. Az összetûzés során a gép egyik pilótája megkéselte a másikat. A dulakodásnak utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a jármûvel a szaúd-arábiai város repülõterén.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Olyat zuhant az utasszállító, hogy megsérült a farokrésze – képek

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ELŐZMÉNYEK

A Flydubai-járat szerdai incidensében leszakadt a gép oldalkormányának egy része.

Drámai események zajlottak szerda kora reggel a Flydubai légitársaság Dubaiból Tel-Avivba tartó járatán. Két pilóta konfliktusa dulakodásig és késelésig fajult, az egyik pilóta a beszámolók szerint a földnek akarta vezetni a gépet, a műszereket is meg akarta rongálni. A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját, több utas ártalmatlanná tudta tenni a másodpilótát, és két szolgálaton kívüli pilóta, köztük Janív Hajún biztonságosan le tudott szállni a géppel a szaúd-arábiai Tabúkban.

Az incidens során a Boeing 737 MAX hirtelen zuhanásba kezdett, és kevesebb mint egy perc alatt 34 000 láb (körülbelül 10 300 méter) magasságból körülbelül 17 000 lábra (körülbelül 5200 méterre) süllyedt.

A leszállás után készült felvételek alapján függőleges vezérsíkon található oldalkormány (rudder) felső része széttört vagy leszakadt, szabadon hagyva a belső szerkezeti elemeket.

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Arik Zer, a Shin Bet (izraeli belbiztonsági szolgálat) repülésbiztonsági részlegének volt vezetője szerint a sérülést valószínűleg a gép hirtelen zuhanása okozta; a Channel 12 híradójának nyilatkozva kijelentette, hogy a kárt nem külső tárggyal való ütközés idézte elő – írta a The Times of Israel. Vagyis a hirtelen, rendkívül nagy sebességű zuhanás során fellépő extrém aerodinamikai terhelés okozta a törést: a légellenállás egyszerűen letépte a kormányfelület egy részét.

A megrongálódott farokrész ellenére a gép biztonságosan le tudott szállni a szaúd-arábiai Tabuk repülőterén. Végül egy másik Flydubai-repülő vitte tovább a 174 utast az izraeli Tel-Avivba.

(A nyitóképen: Utasok hagyják el a Flydubai arab emírségekbeli légitársaságnak a szaúd-arábiai Tabúkból érkező mentesítő repülőgépét az érkezése után a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülőtéren 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülőgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba.)

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Kezdőlap    Külföld    Olyat zuhant az utasszállító, hogy megsérült a farokrésze – képek

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