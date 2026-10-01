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Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete.
Nyitókép: Hatházi Tamás / MTI

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter, Volodimir Zelenszkij találkozó

Infostart / InfoRádió

Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.

Hatalmas károkat szenvedett már eddig is Ukrajna a háború miatt. Van-e becslés akár csak az épületállományt tekintve, hogy mekkora keletkezett idáig?

A mai értékelés szerint több mint 200 milliárd dolláros a kár. Ez az, ami nyilvántartásban is szerepel. Ebben nincs benne az utak, az energetikai rendszerek, a raktárkapacitások kára. Mindezekkel együtt a 600 milliárd dollárt is meghaladják már a károk.

  • Ami az emberi lakóingatlanokat illeti, több mint 90 milliárd dollárnyi érték, ami elpusztult.
  • Ipari létesítmény több mint 60 milliárd dollár értékben semmisült meg.
  • Ami pedig a közlekedési útvonalakat érinti, az 96 milliárd dolláros veszteségre rúg
  • és több mint 100 milliárdos a veszteség az energetikai rendszerben.

Sajnálatos módon ezek naponta növekvő számok. A legnagyobb károkat a civil lakosság szenvedi el. A kulturális értékekről nem is beszélve, hisz odaveszett az Odesszai Színház, a lembergi központi piac, Kijevben templomok, székesegyházak, más városokban barlangi kolostorok. A kulturális veszteségeink pótolhatatlanok, hisz hogyan lehet értékelni egy XII. századi freskót?

Partnereket várnak, partnerekkel alakítanak ki kapcsolatot. Kik vesznek, vehetnek részt Ukrajna újjáépítésében?

Mindenki részt vehet az újjáépítésben, aki szándékozik ezt megtenni, aki jövedelmet szeretne a munkájából szerezni, aki szeretne hozzáférni olyan új technológiákhoz, amelyekkel esetleg eddig még nem találkozott. Egyetlen elvi döntéshez kell igazodni ezzel kapcsolatosan: számunkra a segítség most kell, nem pedig akkor, amikor véget ér a háború. A háború után majd rengetegen jelentkeznek, hogy szeretnének segíteni, de számunkra

elvi kérdés, hogy azokat tekintjük partnernek, akik most segítenek.

Elsősorban a szomszédos országokhoz fordulunk, amelyek mindig segítettek és segítenek nekünk, itt többek között és elsősorban Magyarországról beszélek.

Odesszában szegedi szakemberek egy egész városnegyedet építettek...

Ez egy közismert történet. 1977-ben vette kezdetét. Néhány nappal ezelőtt járt Magyarországon Odessza polgármestere, egy együttműködési memorandumot írt alá a budapesti Józsefváros polgármesterével. Azt reméljük, hogy ez majd kiterjed egy tényleges együttműködésre is. Közösen ellátogattak Szegedre, ahol javaslat született arról, hogy vegyenek részt olyan projektekben, amelyek megújítják a rég elfeledett testvérvárosi kapcsolatokat.

Debrecenben is különleges találkozó volt az ottani és a harkovi polgármester között.

Ott már meg is indult a közös, tényleges együttműködés. Nekünk nincs időnk arra, hogy hosszasan töprengjünk. Nálunk háború zajlik, és ezért az államfő Ukrajnában egyértelműen kijelentette, hogy a partnerekre most van szükségünk.

A háború egyszer véget ér. Mikor jöhet el a pillanat?

Minél több támogatónk, koalíciós partnerünk lesz, minél inkább felgyorsítják a szankciók működését, annál hamarabb adja meg magát az orosz állás. Látható a fronthelyzetből, hogy mi tudunk harcolni. A mi legnagyobb problémánk az, hogy a civil lakosságot éri elképzelhetetlen terror Oroszország által.

Lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó?

Egyértelmű, hogy lesz. Jó emberek kell, hogy találkozzanak. Abban bízom, hogy minél hamarabb megörvendeztetjük egy ilyen hírrel önöket.

Előkészületek zajlanak erre?

Egyértelmű. De megvan a diplomácia útja, és az azt üzeni, hogy türelmesnek kell lenni.

Akkor tehát inkább hónapok kérdése még?

Úgy gondolom, még az idén megtörténhet.

A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak teljes körű helyreállítása elképzelhető?

Ebben a kérdésben véget ért a két ország közti szakértői egyeztetés. Minden olyan kérdésben sikerült megállapodásra jutni, amiben nézeteltérés volt. Jelenleg a diplomáciai levelezés szakaszában vagyunk a megegyezés irányában. Muszáj. Ez bürokrácia. Pontos jegyzőkönyveknek kell készülni, azt pedig mindkét félnek külön jóvá kell hagynia, ezt nem lehet megkerülni. Októberben, ha történnek érdekes dolgok, majd emlékezzen vissza erre a beszélgetésünkre. Ukrajna ajándékot fog adni a forradalom évfordulója előtt Magyarország számára.

Hogyan értékeli most a magyar–ukrán kapcsolatokat?

Most azt mondanám, hogy egy

felgyorsult állapotba került a két ország kapcsolata. De én elfogult vagyok, mivel a fronton harcolva katonaként közvetlen magyar támogatást kaptam.

Őszintén köszönöm a magyar népnek, köszönöm külön a magyar barátaimnak, mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a fronton harcoló kárpátaljai magyaroknak. Ezt a segítséget soha nem fogjuk elfelejteni. Mi hálás nép vagyunk.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter, Volodimir Zelenszkij találkozó

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