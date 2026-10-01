Akár 27 fok is lehet, néhol erős széllökésekkel – térképes időjárás-előrejelzés

Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk.

Napközben legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik.

Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő a HungaroMet országos előrejelzése szerint.