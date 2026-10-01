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Nyitókép: Thomas Barwick/Getty Images

Akár 27 fok is lehet, néhol erős széllökésekkel – térképes időjárás-előrejelzés

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Marad a hajnali-reggeli hideg és a délutáni indián nyár.

Kora reggelre általában 4 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a vízpartoknál magasabb értékeket is mérhetünk.

Napközben legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties, északnyugaton a délies szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik.

Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő a HungaroMet országos előrejelzése szerint.

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Kezdőlap    Életmód    Akár 27 fok is lehet, néhol erős széllökésekkel – térképes időjárás-előrejelzés

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Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában
A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Ugyanakkor a november 4-től esedékes aktanyilvánosságot szabályozó új törvény egyértelművé teszi, hogy kit lehet ügynöknek nevezni – tette hozzá Cseh Gergő Bendegúz történész. Megjegyezte: a világon még egyetlen ország sem hozta nyilvánosságra ilyen tömegben az egykori ügynökaktáit, ennek nem ismert a társadalmi következménye.
 

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Flydubai-dráma – megszólalt a pilótákat szétválasztó két férfi, lépett Izrael – videó

A másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a repülőgép műszereit – közölte szerdán este az egyik légiutas, aki rajta volt a Flydubai Tel-Avivba tartó reggeli járatán, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a gép lezuhanjon.
 

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Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
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2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
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Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni

Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni

Vegyesen zártak a vezető részvénypiacok szerdán: a magyar tőzsde jelentősebb eséssel fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol gyengélkedése miatt. Az amerikai piacon a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban zárt, míg a Nasdaq emelkedni tudott. A vártnál kedvezőbben alakult az amerikai PCE-infláció és a maginfláció is lassult, az állampapírhozamok ugyanakkor emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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