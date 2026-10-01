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Nyitókép: designprojects/GettyImages

Itt a sci-fi-hadsereg: AI, robotika – új katonai parancsnokság az „autonóm” hadviselésre Amerikában

Infostart / MTI

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter egy új katonai parancsnokság („Autowarcom”) létrehozását jelentette be az autonóm és robotikai képességek fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsítására az Egyesült Államok fegyveres erőinél. A Pentagon emellett Elon Musk és más technológiai, illetve közéleti szereplők bevonásával külön projektet indít a hadviselés jövőjének vizsgálatára.

Az Autonomous Warfare Command (Autonóm Hadviselési Parancsnokság), az „Autowarcom” létrehozását Hegseth a virginiai Quantico tengerészgyalogos-támaszponton, az amerikai fegyveres erők helyzetéről tartott beszédében jelentette be.

A miniszter szerint maga a hadviselés gyorsabban változik, mint az azt támogató katonai feladatok. Úgy fogalmazott, hogy az olcsó számítási kapacitások, a fejlett mesterséges intelligencia és a korszerű kereskedelmi gyártási technológiák lehetővé tették az alacsony költségű, nagy pontosságú csapásmérő eszközök széles körű elterjedését. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok haderejének egyszerre van szüksége minőségre és mennyiségre.

A Pentagon célja, hogy a hagyományos, költséges fegyverrendszerek mellett

nagyobb szerepet kapjanak az olcsóbb, mesterséges intelligenciára épülő autonóm eszközök.

Ennek jelentőségét az ukrajnai háború is megmutatta: a kezdetben harckocsik és tüzérség uralta hadviselésben egyre fontosabb szerephez jutottak a felderítő és csapásmérő drónok.

Legutóbb 2019-ben hozták létre az Egyesült Államok Űrparancsnokságát (US Space Command). Az amerikai haderőnek jelenleg 11, földrajzi térségekért vagy meghatározott feladatokért felelős egyesített harcoló parancsnoksága van.

Hegseth egyúttal

bejelentette a Meridian projekt elindítását, amelynek keretében a Pentagon a hadviselés jövőjét vizsgálja. A munkát Elon Musk technológiai vállalkozó, Palmer Luckey, az Anduril hadiipari technológiai vállalat alapítója, valamint Newt Gingrich korábbi republikánus képviselőházi elnök vezeti.

A Pentagon 120 napon belül várja a projekt megállapításait.

A miniszter szerint a kezdeményezés célja annak meghatározása: az Egyesült Államoknak mely területeken és milyen képességekben kell előrelépnie ahhoz, hogy a következő évtizedekben fenntartsa technológiai és katonai fölényét.

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