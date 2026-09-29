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Dzsidda, 2023. december 22.A Manchester City játékosai ünnepelnek a bajnoki trófeával, miután 4-0-ra győztek a Fluminense ellen a szaúd-arábiai labdarúgó klubvilágbajnokság dzsiddai döntőjében játszott Manchester City - Fluminense mérkőzésen 2023. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

A Manchester City minden vádpontban bűnös, óriási szankció jöhet

Infostart / MTI
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Az angol Premier League pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgóklubját az ügyet vizsgáló független bizottság. Még nem döntöttek, milyen szankciók jönnek, de „ez a fegyelmi ügy és az ezzel kapcsolatos döntés a Premier League történetének legjelentősebb ilyen jellegű esete”.

Az angol liga honlapjának keddi beszámolója szerint a testület megállapította többek között, hogy a manchesteri egyesület a 2009/10-es és a 2017/18-as szezon közötti időszakban számos kereskedelmi partnerével színlelt szerződéseket kötött, illetve más ilyen jellegű megállapodást is alkalmazott a klub bevételeinek mesterséges növelése, valamint költségeinek csökkentése érdekében.

Az emírségekbeli tulajdonban lévő City mindemellett a bizottság ítélete szerint valótlan adatokat tartalmazó beszámolókat nyújtott be, és eltitkolta pénzügyi helyzetének valós állapotát a könyvvizsgálók, valamint a sportág szabályozó szervei elől. A testület azt is közölte, hogy

a manchesteri klub jelentős mértékben túllépte mind a Premier League, mind pedig az európai szövetség (UEFA) által előírt költségkorlátokat,

a PL vizsgálatakor pedig többször is megszegte a ligával szembeni együttműködési és jóhiszeműségi kötelezettségeit.

„Ez a fegyelmi ügy és az ezzel kapcsolatos döntés a Premier League történetének legjelentősebb ilyen jellegű esete. Vannak még tisztázandó részletek, köztük kiemelten az, hogy milyen szankciót vonnak maguk után a szabályszegések” – nyilatkozta Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója. Hozzátette, most, hogy a bizottság meghozta a döntését, elkötelezettek abban hogy az eljárás hátralévő részét gyorsan tudják lefolytatni.

A Manchester City a honlapján reagált az ítéletre, s közleményében úgy fogalmazott: csalódott, és meglepődött a Premier League vádjain, ártatlannak tartja magát, az üggyel kapcsolatos összes álláspontját megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá. A klub kiemelte: éveken át tiszteletben tartották az eljárást, abban a hiszemben, hogy a Premier League igazgatótanácsa és vezetősége függetlenül, pártatlanul és tisztességesen viszonyul a Cityhez.

A Manchester City péntekig fellebbezhet a döntés ellen.

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Kezdőlap    Sport    A Manchester City minden vádpontban bűnös, óriási szankció jöhet

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