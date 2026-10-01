ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.57
usd:
323.77
bux:
145181.93
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shelter dog is is a beautiful dog in an animal shelter looking through the fence wondering if anyone is going to take him home today.
Nyitókép: Mexitographer/Getty Images

150 ezer forintos bírság fenyegeti a kutyatartókat, ha ezt nem teszik meg

Infostart / MTI

Ebösszeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak.

A VII. és a VIII. kerületben csütörtökön kezdődik és december elsejéig tart az ebösszeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosoka, hogy töltsék ki az ebösszeíró adatlapot és juttassák azt el az önkormányzathoz.

Az összeírás célja a kerületben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása - olvasható a józsefvárosi önkormányzat honlapján.

Felhívták a figyelmet, hogy az ebösszeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebösszeíró adatlapot.

A VI. kerületben október 30-ig, a III. és a XV. kerületben október 31-ig tart az ebösszeírás. Az óbudai önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elvesztett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz.

A XV. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 ezer forintos bírsággal sújtható.

A XIII. kerületben december 31-ig kell a szükséges adatokat benyújtani.

Ebösszeírást háromévente kötelező tartani.

A Fővárosi Közgyűlés az év eleji döntésével felkérte az akkori kormányt: terjesszen az Országgyűlés elé egy olyan jogszabály-módosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebösszeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebnyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    150 ezer forintos bírság fenyegeti a kutyatartókat, ha ezt nem teszik meg

budapest

bírság

kutya

eb

összeírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
A napelemes szövetség így finomhangolná a Tisza-kormány által újraélesztett pályázatot

A napelemes szövetség így finomhangolná a Tisza-kormány által újraélesztett pályázatot
További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatárolók beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta és módosította a korábban meghirdetett programot. Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke mondta el véleményét az InfoRádióban.
 

Kabineteket hoztak létre a kormány tehermentesítésére, sok ügyben önállóan dönthetnek

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Egyre nagyobb veszély leselkedik Európára, komoly változás állt be a drónhadviselésben - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó hír érkezett több millió magyarnak: senki sincs biztonságban, bármikor elkaphatják a rettegett népbetegséget

Lesújtó hír érkezett több millió magyarnak: senki sincs biztonságban, bármikor elkaphatják a rettegett népbetegséget

Aki gyerekként megúszta az allergiát, könnyen hiheti, hogy később sem kell tartania tőle.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says lawyer

US death row inmate Christa Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says lawyer

Her lawyer says Pike is being "provided life-saving measures" after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 06:36
Az autópályán több kilométeres a kocsisor egy terelés miatt
2026. október 1. 06:24
Vagyonvédelmi hivatal: ma 30-40 ember érkezik, és elkezdik a munkát
×
×