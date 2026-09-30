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A kapunyitásra várakozók az állatkertek éjszakáján a Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2023. augusztus 25-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Rangos külföldi minősítést nyert el a budapesti állatkert

Infostart / MTI

A Fővárosi Állat- és Növénykert elnyerte az Amerikai Egyesült Államok első országos állatvédelmi szervezete és a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society által kiadott Global Humane Certified minősítést.

A keddi budapesti sajtótájékoztatón Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere kiemelte: óriási büszkeség a főváros számára, hogy az idén 160 éves Állatkert a tanúsítvány révén bekerült „a világ állatkertjeinek élvonalába" és hogy Közép-Kelet-Európából elsőként a budapesti intézmény kapta meg az elismerést.

„Az állatvédelem nagyon fontos szempont a fővárosi vezetés számára” – hangsúlyozta a főpolgármester. „Az elmúlt időszakban megalkottuk a főváros állatvédelmi stratégiáját, és nyilvánvaló az, hogy az Állatkert az egyik legfontosabb szakmai partnerünk abban, hogy Budapest egész területén érvényesüljenek az állatvédelmi szempontok" – fogalmazott.

Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója elmondta: a jövőre 150 éves amerikai állatvédő szervezet, az American Humane Society korábban csak háziállatokkal foglalkozott állatjogi szempontból, tíz évvel ezelőtt azonban tevékenységük az állatkertek vizsgálatával is bővül.

Az idén a budapesti állatkertben zajlott audit során három szakember napokon keresztül megvizsgálta a Fővárosi Állat- és Növénykertben többek között az állattartás körülményeit, valamint az intézmény állatmentő tevékenységét is – ismertette a főigazgató.

„A budapesti állatkert számára ez fontos visszajelzés az intézményben végzett munkáról, ugyanis a Global Humane Certified minősítés nagyon komoly elismerésnek számít” – fogalmazott Sós Endre, hozzátéve, hogy minősítés felelősséget is jelent, hogy a magas szakmai színvonalat a jövőben is fenn tudja tartani az intézmény.

A Fővárosi Állat- és Növénykert mostantól öt évig használhatja a Global Humane Certified minősítést – tájékoztatott a főigazgató.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint az elismerés megszerzéséhez a Fővárosi Állat- és Növénykert szigorú, független vizsgálaton vett részt, amelynek során felmérték az intézmény gondozásában lévő állatok jólétét. Az eljárás legfrissebb tudományos eredményekre és a legfrissebb szakmai jógyakorlatokra épül. A vizsgálat alapjait olyan elismert szakértők - állatorvosok, zoológusok, állatjóléti és etikai szakemberek – tudása határozza meg, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az állatok védelmében.

A független ellenőrzési folyamat a látogatók számára garancia, hogy az intézmény valóban magas színvonalon gondoskodik az állatokról – emelték ki.

Mint írták, a Global Humane Certified tanúsítványával jelenleg 20 ország több mint 80 állatkertje – Európában 5 ország 9 állatkertje – rendelkezik. Köztük van például az amerikai Brookfield Zoo Chicago és a Georgia Aquarium, a spanyolországi Oceanográfic Valencia, illetve a franciaországi Nausicaá is.

Az American Humane Society évente világszerte több mint egymilliárd állat esetében auditál. A szervezet által kiadott Global Humane Certified az első olyan tanúsítási kezdeményezés, amely kizárólag a világ állatkertjeiben, akváriumaiban és természetvédelmi központjaiban élő állatok jóllétének ellenőrzését szolgálja.

A program szigorú, tudományos alapokon nyugvó és átfogó állatjóléti követelményeket alkalmaz. Ezeket egy független tudományos tanácsadó bizottság vizsgálja felül. Az audit igazolja a követelményeknek megfelelő állatkertek és akváriumok helyes gyakorlatát, és bizonyosságot ad a látogatóknak arról, hogy az általuk felkeresett intézmény méltó a támogatásukra.

Az eljárás első lépése egy előzetes jelentkezési dokumentáció benyújtása volt, amelyet az állatok jóllétét értékelő helyszíni vizsgálat követett. Az ellenőrzés során vizsgálták többek között az állatok elhelyezését, takarmányozását és vízellátását, a fényviszonyokat, a kifutók kialakítását, valamint az állatokkal foglalkozó munkatársak képzettségét is.

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Kezdőlap    Belföld    Rangos külföldi minősítést nyert el a budapesti állatkert

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