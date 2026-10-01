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A beázás miatt bezárt fõvárosi planetárium a Népligetben 2016. augusztus 26-án. A Tudományos Ismeretterjesztõ Társaság (TIT) Budapesti Planetáriuma oly mértékben beázott az augusztus 22-ei esõzéstõl, hogy a látogatókat fogadó helyiségek állapota életveszélyessé vált, az épület sorsa egyelõre bizonytalan.
Nyitókép: Marjai János

Csütörtöktől új fenntartóhoz tartozik a Planetárium – három opció is van, mi lesz vele

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Vitézy Dávid szerda este jelentette be, hogy éjféltől a Közlekedési Múzeumhoz tartozik a hányattatott sorsú intézmény. Két minisztérium is gondolkodik, mi legyen vele, három opció is van – és a harmadik változat egészen nagyléptékű.

„Éjfélkor lép életbe az a törvény, amelynek értelmében a Planetárium vagyonkezelői joga átszáll a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz: ez az első és talán legfontosabb lépés azon az úton, amely az intézmény megmentéséhez vezet” – adta hírül szerda esti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető szerint csak a törvény hatályba lépése után derül majd ki, hogy mennyi munka lesz az intézmény megmentésével, hiszen csak akkor tudják elkezdeni a leltárkészítést és annak felmérését, hogy milyen vagyontárgyak maradtak egyáltalán a Planetáriumnál, és milyen állapotban.

A miniszter szerinte a Népligetben álló épület 23 méteres kupolájára különleges Zeiss-optikával vetített csillagászati ismeretterjesztő filmek az évtizedek során sokakban keltették fel az érdeklődést a csillagászat iránt, ezért is volt rossz látni, hogyan ment tönkre évről évre az épület és a benne található technika – írja a bejegyzés alapján a hvg.hu.

„Az előző kormányzat idején az épület teljesen gazdátlan volt: hivatalosan a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kezelésében állt, de a szervezetnek sem forrása, sem megfelelő kapacitása nem volt ahhoz, hogy megőrizze és fejlessze. Ennek az áldatlan állapotnak vet véget az általunk benyújtott törvényjavaslat, amelynek elfogadásával megnyílik a lehetőség arra, hogy felújítsuk és újranyissuk a Planetáriumot” – írta bejegyzésében Vitézy Dávid, aki Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel közösen dolgozott a 2017 óta zárva tartó intézmény sorsának megfordításán.

Tanács Zoltán még augusztusban azt írta, három fejlesztési irányt vizsgálnak.

  • Az első szerint a Planetárium az épület rendbetétele, a meglévő vetítő javítása után már 2027-ben ideiglenesen kinyitna. „Az ideiglenes megnyitás pár hónapig működhetne és néhány száz millió forintból megoldható” – tette hozzá.
  • A második lehetőség a teljes felújítás volna a XXI. századi követelményeknek megfelelően,
  • a harmadik, legnagyobb léptékű pedig az, hogy a Planetárium körül Tudományos és Technológiai Élményközpont jöhetne létre űrkutatási, robotikai, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, valamint természettudományos kiállításokkal, szabadtéri tudományos parkkal és a Népliget környezetének megújításával.
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Kezdőlap    Belföld    Csütörtöktől új fenntartóhoz tartozik a Planetárium – három opció is van, mi lesz vele

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