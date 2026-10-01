Csütörtöktől új fenntartóhoz tartozik a Planetárium – három opció is van, mi lesz vele

„Éjfélkor lép életbe az a törvény, amelynek értelmében a Planetárium vagyonkezelői joga átszáll a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz: ez az első és talán legfontosabb lépés azon az úton, amely az intézmény megmentéséhez vezet” – adta hírül szerda esti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető szerint csak a törvény hatályba lépése után derül majd ki, hogy mennyi munka lesz az intézmény megmentésével, hiszen csak akkor tudják elkezdeni a leltárkészítést és annak felmérését, hogy milyen vagyontárgyak maradtak egyáltalán a Planetáriumnál, és milyen állapotban.

A miniszter szerinte a Népligetben álló épület 23 méteres kupolájára különleges Zeiss-optikával vetített csillagászati ismeretterjesztő filmek az évtizedek során sokakban keltették fel az érdeklődést a csillagászat iránt, ezért is volt rossz látni, hogyan ment tönkre évről évre az épület és a benne található technika – írja a bejegyzés alapján a hvg.hu.

„Az előző kormányzat idején az épület teljesen gazdátlan volt: hivatalosan a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kezelésében állt, de a szervezetnek sem forrása, sem megfelelő kapacitása nem volt ahhoz, hogy megőrizze és fejlessze. Ennek az áldatlan állapotnak vet véget az általunk benyújtott törvényjavaslat, amelynek elfogadásával megnyílik a lehetőség arra, hogy felújítsuk és újranyissuk a Planetáriumot” – írta bejegyzésében Vitézy Dávid, aki Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel közösen dolgozott a 2017 óta zárva tartó intézmény sorsának megfordításán.

Tanács Zoltán még augusztusban azt írta, három fejlesztési irányt vizsgálnak.