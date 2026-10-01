Tisza 54, Fidesz 22, újabb mérés szerint csökkent a Tisza előnye

A biztos szavazók között a Tisza az augusztusi 66 százalékról 62 százalékra csökkent, miközben a Fidesz–KDNP 23-ról 26 százalékra erősödött. A biztos szavazó pártválasztók között 64–25 százalék az állás a felmérés szerint, amelyet a Kontroll ismertetett.

A kutatás készítői hangsúlyozzák: a változások hibahatáron belüliek, ezért egyelőre nem beszélhetünk a Fidesz növekvő trendjéről. A kutatóintézet szerint ugyanakkor már második hónapja csökken – igaz, hibahatáron belül – a Tisza támogatottsága.

Értékelésük szerint enyhül a választási győzelem után kialakult „győzteshez húzás”, bár a Tisza támogatottsága még mindig meghaladja a választáson elért eredményét.

A Republikon úgy látja, a kormányzás megkezdésével járó konfliktusok és nézetkülönbségek már némi lemorzsolódást okoztak, és „elkezdődni látszik a Tisza-tábor konszolidációja”.

A Mi Hazánk eközben a teljes népességben 7-ről 6 százalékra, a pártválasztók között 8-ról 7 százalékra csökkent, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig változatlanul 7 százalékon áll. A Republikon szerint Toroczkai László pártja egyelőre egyik nagy politikai tömbtől sem tudott szavazókat szerezni.

Érdekesség, hogy az „egyéb pártok” kategóriája közben 4 százalékra nőtt. A Republikon szerint ez kétszerese az előző hónapban mért DK- és MKKP-támogatottság együttes arányának. Ebből arra következtetnek, hogy van érzékelhető kereslet a protestpártok iránt, miközben a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt márkája jelenleg nem bizonyul erősnek. A bizonytalanok aránya két százalékponttal, 14 százalékra csökkent.

Korábban a Medián is hasonlót mért: egy hete közzétett adataik szerint