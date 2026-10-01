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Nyitókép: Pixabay

Tisza 54, Fidesz 22, újabb mérés szerint csökkent a Tisza előnye

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A teljes népességben a Tisza támogatottsága augusztushoz képest 2 százalékponttal, 56-ról 54 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a Fidesz–KDNP 19-ről 22 százalékra erősödött, vagyis 32 százalékpont a Tisza előnye – állapította meg a Republikon Intézet kutatása.

A biztos szavazók között a Tisza az augusztusi 66 százalékról 62 százalékra csökkent, miközben a Fidesz–KDNP 23-ról 26 százalékra erősödött. A biztos szavazó pártválasztók között 64–25 százalék az állás a felmérés szerint, amelyet a Kontroll ismertetett.

A kutatás készítői hangsúlyozzák: a változások hibahatáron belüliek, ezért egyelőre nem beszélhetünk a Fidesz növekvő trendjéről. A kutatóintézet szerint ugyanakkor már második hónapja csökken – igaz, hibahatáron belül – a Tisza támogatottsága.

Értékelésük szerint enyhül a választási győzelem után kialakult „győzteshez húzás”, bár a Tisza támogatottsága még mindig meghaladja a választáson elért eredményét.

A Republikon úgy látja, a kormányzás megkezdésével járó konfliktusok és nézetkülönbségek már némi lemorzsolódást okoztak, és „elkezdődni látszik a Tisza-tábor konszolidációja”.

A Mi Hazánk eközben a teljes népességben 7-ről 6 százalékra, a pártválasztók között 8-ról 7 százalékra csökkent, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig változatlanul 7 százalékon áll. A Republikon szerint Toroczkai László pártja egyelőre egyik nagy politikai tömbtől sem tudott szavazókat szerezni.

Érdekesség, hogy az „egyéb pártok” kategóriája közben 4 százalékra nőtt. A Republikon szerint ez kétszerese az előző hónapban mért DK- és MKKP-támogatottság együttes arányának. Ebből arra következtetnek, hogy van érzékelhető kereslet a protestpártok iránt, miközben a DK és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt márkája jelenleg nem bizonyul erősnek. A bizonytalanok aránya két százalékponttal, 14 százalékra csökkent.

Korábban a Medián is hasonlót mért: egy hete közzétett adataik szerint

  • a Tisza Pártra a teljes népességben 54 százalék, a pártot választani tudók és a szavazáson való részvételüket biztosra mondók körében egyaránt 64 százalék szavazna,
  • a Fidesz-KDNP-re a teljes népességben 22 százalék, a választani tudóknál 26 százalék, a biztos szavazóknál 27 százalék, míg
  • a Mi Hazánkra a teljes népességben 7 százalék, a másik két kategóriában egyaránt 8 százalék.
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Kezdőlap    Belföld    Tisza 54, Fidesz 22, újabb mérés szerint csökkent a Tisza előnye

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