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Orvos sztetoszkóppal a kórházban.
Nyitókép: Getty Images/CherriesJD

Az orvoskamara egyetért a korlátozással

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Teljes mértékben egyetért a Magyar Orvosi Kamara (MOK) azzal, hogy vezető tisztségviselőik megválasztása két ciklusra korlátozódjon.

A Magyar Orvosi Kamara közleményében emlékeztetett: Álmos Péter MOK-elnök már a 2023-as megválasztásakor egyértelművé tette, hogy kezdeményezni fogja a kamarai elnöki mandátum két ciklusban történő maximálását. A kamara tapasztalatai ugyanis azt mutatják: a köztestület érdekét és a társadalmi feladatok hatékony ellátását a kiszámítható, rendszeres belső demokratikus megújulás szolgálja jól.

Kiemelték: amennyiben az Országgyűlés a köztársasági elnök kifogása alapján módosítja a törvényjavaslatot és törli a törvényi szintű cikluskorlátozást, a kamara határozottan arra fogja kéri a jogalkotót, hogy biztosítsa annak jogi lehetőségét, hogy a köztestület a saját alapszabályában önkorlátozó jelleggel bevezethesse a választhatóság korlátozását.

Megjegyzik, hogy az államfői kifogás nem részletezte a kamarába történő visszalépésre vonatkozó „szükségtelen adminisztratív korlátozásokat”, azonban a MOK a testületbe való újbóli tagfelvétel feltételeit, időtartamát megfelelőnek tartja, és gyors, elektronikus úton könnyíti meg leendő tagjai belépését.

Az orvoskamara közleményében azt írta: álláspontja szerint a működő demokrácia alapköve a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint az állami szervek közötti érdemi párbeszéd, ami véleményük szerint megjelent az országgyűlés és Baka András államfő között az egészségügyi kamarai törvény alkotmányos egyeztetésén.

E demokratikus folyamat jelenléte önmagában üdvözlendő, különösen annak tükrében, ahogy

2023-ban a kamarai törvény politikai okokból történő átírása és a kötelező tagság eltörlése történt

– írták, hozzátéve: a MOK kifejezetten kérte az akkori köztársasági elnököt, Novák Katalint, hogy éljen jogkörével és küldje vissza a törvényt megfontolásra, ám ő ezt akkor nem tette meg.

A köztársasági elnök hivatala szerdán azt közölte, hogy Baka András államfő visszaküldte az Országgyűlésnek megfontolásra az egészségügyről és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvénymódosítást.

Az államfő

  • „kifejezetten egyetért” a törvény elsődleges céljával, az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításával, megerősítésével,
  • ugyanakkor ezzel a céllal éppen ellentétes a törvénynek az a rendelkezése, amely a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát törvényi úton kívánja korlátozni.

A köztársasági elnök meggyőződése, hogy a független szakmai szervezetek, testületek működésének autonómiáját jobban erősíti, ha a törvény a tisztségviselő-választás kérdését az érintett szervezet, testület saját belső működési szabályaira, alapszabályára, ügyrendjére bízza.

Az államfő közleménye kitér arra is, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés előírása a lehető legészszerűbb átmeneti rendelkezésekkel történjen, szükségtelen adminisztratív korlátozások ne vezethessenek oda, hogy a kamarai tagsággal jelenleg nem rendelkező orvosok elveszítik a szakmagyakorláshoz való jogukat, és kiesnek az egészségügyi ellátórendszerből.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter reagálásában azt írta: érdemben mérlegelni fogják az államfő észrevételeit a kérdésben

és előkészítik azok megtárgyalását az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának következő ülésére.

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