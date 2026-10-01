Betelt a pohár Nagykanizsán

A zeneszolgáltatást vagy műsort kínáló helyeknek különböző feltételnek kell megfelelniük, adott esetben pedig akár az állandó éjszakai nyitvatartási engedélyt is visszavonhatják.

Minderre azért volt szükség Nagykanizsán, mert jelentősen nőtt a polgármesteri hivatalhoz érkező, az üzletek éjszakai működésével kapcsolatos lakossági bejelentések és panaszok száma, ezért október elejétől új rendeletben szabályozzák azok működését – számolt be a Zaol.

A Zala vármegyei településen jelenleg hatvanhét olyan üzlet működik, amely este 22 óra után is nyitva tart. Ezek közül tizenkilenc hajnali 1 óra után is fogad vendégeket, tizenegy pedig zenés szolgáltatást is nyújt. Utóbbiak közül további nyolc üzletben műsoros vagy táncos rendezvényeket is tartanak.

Az új szabályozás szerint a hét nagy részében éjfélig lehetnek nyitva az üzletek, miközben pénteken, szombaton, valamint a munkaszüneti napot megelőző napon 1 óráig fogadhatnak vendégeket.

Ettől csak külön éjszakai nyitvatartási engedéllyel lehetne eltérni. Ez azonban nem vonatkozna többek között a szálláshelyeken, pályaudvarokon, üzlet- és bevásárlóközpontokban, kulturális és sportlétesítményekben működő üzletekre, valamint bizonyos rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátóhelyekre és gyorséttermekre.

Azon nagykanizsai üzleteknek, ahol zeneszolgáltatást, műsoros előadást vagy táncrendezvényt tartanak, több szempontot is figyelembe kell venniük.

Egyrészt éjszaka kizárólag zárt nyílászárók mellett működhetnek, másrészt rendben kell tartaniuk az üzlet ötméteres környezetét, harmadrészt meg kell akadályozniuk az életek és italok közterületen való fogyasztását.

Panasz esetén további korlátozás is életbe léphet. Ha a hatósági ellenőrzés megalapozottnak találja a zajjal kapcsolatos kifogást, az önkormányzat teljesítményszabályozó eszköz beépítését írhatja elő a hangtechnikába a zeneszolgáltatást nyújtó üzlet számára – írja a lap.

Ismételt, megalapozott panaszok esetén az állandó éjszakai nyitvatartási engedély vissza is vonható.