A parkolási pénzek miatt robbant ki vita a főváros és a kerületek között

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Az ügyben a VI. a VII, a VIII., a IX, valamint a XIV. kerület polgármestere tartott Budapesten csütörtök délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) délután ülését megelőzően, amelyen várhatóan elfogadják a kormány és a fővárosi önkormányzat megállapodását Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, aki az FKT főváros által delegált tagja, azt mondta: a tervezett megállapodásról a kerületek feje felett döntöttek, nem vonták be őket a tárgyalásokba, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését. A tervek szerint a parkolási bevételeket elvonnák a kerületektől, azokat a főváros magához vonná – közölte a polgármester. Hangsúlyozta: sem Budapest helyzetének megoldása, sem a kormánnyal való együttműködés nem történhet meg a kerületek nélkül.