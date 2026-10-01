ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.86
usd:
326
bux:
143459.94
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere a belvárosi polgármesterek rendkívüli, A főváros és a kormány egyezsége címmel tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Városháza parkban 2026. október 1-jén. Mögötte Pikó András, a VIII., Niedermüller Péter, a VII., Rózsa András, a XIV. és Soproni Tamás, a VI.kerület polgármestere (b-j).
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A parkolási pénzek miatt robbant ki vita a főváros és a kerületek között

Infostart / MTI

A kormány és a főváros között elfogadni tervezett megállapodás több eleme ellen is tiltakoznak belvárosi kerületi polgármesterek, akik szerint a várt segítség helyett elvonással sújtják az általuk vezetett önkormányzatokat.

(Cikkünk frissül.)

Az ügyben a VI. a VII, a VIII., a IX, valamint a XIV. kerület polgármestere tartott Budapesten csütörtök délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) délután ülését megelőzően, amelyen várhatóan elfogadják a kormány és a fővárosi önkormányzat megállapodását Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, aki az FKT főváros által delegált tagja, azt mondta: a tervezett megállapodásról a kerületek feje felett döntöttek, nem vonták be őket a tárgyalásokba, miközben a tervezett megállapodás több milliárdos értékben érinti a kerületek költségvetését. A tervek szerint a parkolási bevételeket elvonnák a kerületektől, azokat a főváros magához vonná – közölte a polgármester. Hangsúlyozta: sem Budapest helyzetének megoldása, sem a kormánnyal való együttműködés nem történhet meg a kerületek nélkül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A parkolási pénzek miatt robbant ki vita a főváros és a kerületek között

budapest

parkolás

tiltakozás

polgármester

belváros

baranyi krisztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, merre tart a lavina

Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, merre tart a lavina

A játékospiacot is komolyan átalakíthatja a Manchester City labdarúgócsapatának ügye – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász, aki szerint az elmúlt évek egyik legeredményesebb klubjának tönkretétele még a riválisoknak sem feltétlenül kedvezne.
 

Guardiola: „Hadd fogalmazzak világosan: együtt fogunk túljutni ezen”

A Manchester City egyik főtámogatója jogi lépéseket fontolgat – a Premier League ellen!

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.
VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

A modern sertésgenetika és egy átfogó, uniós szintű állategészségügyi reform jelentheti a kiutat a sertéságazatot idén sújtó gazdasági, környezeti és járványügyi válságból. A Topigs Norsvin kecskeméti szakmai rendezvényén a szakértők hangsúlyozták, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) elleni hatékony fellépéshez és a fenntartható termeléshez a szigorú szankciók helyett rugalmasabb szabályozásra, a gazdák méltányos kártalanítására, valamint a klímaváltozást jól tűrő, könnyen kezelhető állományok tenyésztésére van szükség - jelentette az Agrárszektor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Akár Michelin-csillagos étteremben is vacsorázhatunk kedvezményes, fix áras menüsorral az október 18-ig tartó Étterem Héten.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 11:53
Orbán Viktor az északír fővárosban tüntetett az abortusz ellen, mielőtt hazaindult
2026. október 1. 11:31
Hankó Balázs döntésre vár
×
×