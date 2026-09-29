Drágultak a bankszámlák, de a bankváltás költsége akár azonnal megtérülhet

2026. július 1-jével megszűnt a bankszámlastop, ezt követően több pénzintézet is megemelte a lakossági bankszámláinak díjait. Emiatt most különösen érdemes lehet összehasonlítani a számlaköltségeket, de a money.hu cikke szerint egyébként is célszerű néhány évente ellenőrizni, hogy a meglévő konstrukciónál található-e kedvezőbb a piacon.

Ehhez nem feltétlenül kell bankot is váltani. Előfordulhat, hogy ugyanannál a pénzintézetnél is elérhető egy olcsóbb számlacsomag. Ha azonban más banknál lényegesen kedvezőbb ajánlat található, akkor a váltással járó egyszeri költségeket is érdemes összevetni a várható havi megtakarítással.

Magának a bankszámlának a megszüntetése jellemzően nem jelent komoly kiadást. Ha a számlát több mint hat hónapja nyitották, a bank a szerződés felmondásáért már nem számíthat fel külön díjat. Fél éven belüli megszüntetésnél lehet ilyen költség, de így is vannak olyan pénzintézetek, amik ebben az időszakban is díjmentesen zárják le a számlát.

A nagyobb egyszeri tételt sokkal inkább a régi számlán maradt pénz áthelyezése jelentheti. Az összeg átutalására ugyanis a korábbi számlacsomag bankon kívüli átutalási díjai érvényesek, ezért magasabb egyenlegnél ez már érzékelhető költséget okozhat. Ezen lehet valamennyit faragni. Ha az új számláról fizetési kérelmet küldünk a régire, és arra válaszul történik az utalás, a tranzakciós illeték megspórolható. Ugyanez vonatkozik többek között a qvik-rendszeren keresztül, például QR-kóddal kezdeményezett fizetésekre is. A bank saját átutalási díja ettől még megmaradhat, de legalább a 0,45 százalékos, tranzakciónként legfeljebb 20 ezer forintos illetékkel ilyenkor nem kell számolni.

A bankváltásnak egy meglévő lakáshitel sem feltétlenül akadálya. A hitelező pénzintézet előírhatja ugyan, hogy a törlesztés a nála vezetett számláról történjen, az ehhez kötelezően fenntartandó számlát azonban díj, költség és más fizetési kötelezettség nélkül kell biztosítania. Emiatt önmagában a bankváltás nem teszi szükségessé a hitel kiváltását. Ennek ugyanakkor lehetnek járulékos költségei. Ha a jövedelem már az új bankhoz érkezik, de a hitelt továbbra is a régi pénzintézetnél vezetett számláról kell törleszteni, a szükséges összeg rendszeres átutalása pénzbe kerülhet. A váltás előtt azt is ellenőrizni kell, hogy a hitelhez kapcsolódott-e például jövedelem-érkeztetéshez vagy számlahasználathoz kötött kamatkedvezmény, mert ennek az elvesztése már jelentősebb költség lehet, mint maga a bankszámla díja.

Hasonlóan érdemes figyelni a korábbi számlanyitási kedvezményekre. Ha a bank valamilyen jóváírást vagy díjvisszatérítést adott azzal a feltétellel, hogy a számlát egy-két évig nem szüntetik meg, az idő előtti felmondás miatt a kedvezményt vissza kell fizetni.

A régi számla lezárásának más feltételei is vannak. Nem maradhat rajta rendezetlen tartozás vagy felhasznált folyószámlahitel, és a lekötött betéteket is fel kell törni. Utóbbinál nemcsak külön díj merülhet fel, hanem az addig felhalmozott kamat egy része vagy egésze is elveszhet. A felmondási idő alatt keletkező utolsó számladíjak miatt sem célszerű azonnal nullára üríteni a számlát.

A bankváltás folyamata ma már jóval egyszerűbb, mint korábban. Az egyszerűsített bankváltásnál az új pénzintézetnek meghatalmazást lehet adni arra, hogy intézze a rendszeres átutalások és csoportos beszedések áthelyezését, a régi számlán maradó pénz átutalását, illetve magának a számlának a megszüntetését is. Ha minden feltétel teljesül, a szolgáltatóváltás akár 13 munkanapon belül lezajlik.

A money.hu szakértője szerint a döntés előtt nem csak a havi számlavezetési díjat érdemes összevetni: a bankkártya éves díja, az átutalások, a készpénzfelvétel, az sms-ek és más rendszeresen használt szolgáltatások együttesen mutatják meg, hogy valójában mennyibe kerül egy bankszámla. Ha az új konstrukció ezekkel együtt is érezhetően olcsóbb, a váltás egyszeri költségét akár néhány hónap alatt visszahozhatja az alacsonyabb havi díj. Ráadásul több bank jelenleg 60–100 ezer forintos számlanyitási bónuszt is kínál megfelelő feltételek teljesítése esetén, ami akár már a váltáskor ellensúlyozhatja a felmerülő egyszeri kiadásokat.