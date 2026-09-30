Véget ért a tétlenség, új világot akarnak a videójáték-gyártóknál

A bizottsági közlemény szerint a CPC fellépése elsősorban a videójátékokban használt virtuális fizetőeszközökre és az ezekkel végrehajtott vásárlásokra összpontosít. Az eljárással azt kívánják elérni, hogy a videójátékokon belül megvásárolható termékek és virtuális fizetőeszközök valós pénzben kifejezett ára egyértelműen és átláthatóan jelenjen meg.

A szolgáltatóknak kerülniük kell az olyan, több virtuális pénznemet vagy többszörös átváltást alkalmazó rendszereket, amelyek megnehezítik a tényleges költségek megállapítását.

A CPC szerint továbbá a játékosokat nem szabad arra ösztönözni, hogy a szükségesnél nagyobb mennyiségű virtuális fizetőeszközt vásároljanak azért, hogy előrehaladhassanak vagy megfelelően használhassák a játékot.

A szolgáltatóknak továbbá átlátható tájékoztatást kell nyújtaniuk a játékosoknak mielőtt játékon belüli virtuális fizetőeszközt vagy tárgyat vásárolnának, valamint a szerződésektől való 14 napos elállás jogáról, ami magában foglalja a fel nem használt virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos jogaikat. Emellett, a játékok felhasználási feltételeinek tisztességesnek és közérthetőnek kell lenniük.

Az fellépés külön figyelmet fordít a kiszolgáltatott fogyasztók, köztük a gyermekek védelmére. A hatóságok a vállalatoktól megfelelő biztosítékokat várnak el annak érdekében, hogy a játékok valamennyi fogyasztó számára megfelelő védelmet nyújtsanak.

A CPC egy közös nyilatkozatot is elfogadott, amely egységes uniós megközelítést határoz meg a videójátékosok fogyasztói jogainak védelmére.