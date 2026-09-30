ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.3
usd:
323.29
bux:
145181.93
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi egy videojátékkal játszik a számítógépén.
Nyitókép: Unsplash

Véget ért a tétlenség, új világot akarnak a videójáték-gyártóknál

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az uniós tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságait tömörítő fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat (CPC) összehangolt fellépést indított kilenc videójáték-gyártó vállalattal szemben a játékosok jogai védelmének megerősítése érdekében – közölte az Európai Bizottság.

A bizottsági közlemény szerint a CPC fellépése elsősorban a videójátékokban használt virtuális fizetőeszközökre és az ezekkel végrehajtott vásárlásokra összpontosít. Az eljárással azt kívánják elérni, hogy a videójátékokon belül megvásárolható termékek és virtuális fizetőeszközök valós pénzben kifejezett ára egyértelműen és átláthatóan jelenjen meg.

A szolgáltatóknak kerülniük kell az olyan, több virtuális pénznemet vagy többszörös átváltást alkalmazó rendszereket, amelyek megnehezítik a tényleges költségek megállapítását.

A CPC szerint továbbá a játékosokat nem szabad arra ösztönözni, hogy a szükségesnél nagyobb mennyiségű virtuális fizetőeszközt vásároljanak azért, hogy előrehaladhassanak vagy megfelelően használhassák a játékot.

A szolgáltatóknak továbbá átlátható tájékoztatást kell nyújtaniuk a játékosoknak mielőtt játékon belüli virtuális fizetőeszközt vagy tárgyat vásárolnának, valamint a szerződésektől való 14 napos elállás jogáról, ami magában foglalja a fel nem használt virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos jogaikat. Emellett, a játékok felhasználási feltételeinek tisztességesnek és közérthetőnek kell lenniük.

Az fellépés külön figyelmet fordít a kiszolgáltatott fogyasztók, köztük a gyermekek védelmére. A hatóságok a vállalatoktól megfelelő biztosítékokat várnak el annak érdekében, hogy a játékok valamennyi fogyasztó számára megfelelő védelmet nyújtsanak.

A CPC egy közös nyilatkozatot is elfogadott, amely egységes uniós megközelítést határoz meg a videójátékosok fogyasztói jogainak védelmére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Véget ért a tétlenség, új világot akarnak a videójáték-gyártóknál

európai unió

európai bizottság

virtuális pénz

videójáték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában
A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Ugyanakkor a november 4-től esedékes aktanyilvánosságot szabályozó új törvény egyértelművé teszi, hogy kit lehet ügynöknek nevezni – tette hozzá Cseh Gergő Bendegúz történész. Megjegyezte: a világon még egyetlen ország sem hozta nyilvánosságra ilyen tömegben az egykori ügynökaktáit, ennek nem ismert a társadalmi következménye.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

Flydubai-dráma – megszólalt a pilótákat szétválasztó két férfi, lépett Izrael – videó

Flydubai-dráma – megszólalt a pilótákat szétválasztó két férfi, lépett Izrael – videó

A másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a repülőgép műszereit – közölte szerdán este az egyik légiutas, aki rajta volt a Flydubai Tel-Avivba tartó reggeli járatán, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a gép lezuhanjon.
 

Rémisztő videó jelent meg a Flydubai járaton történt késelés sérült pilótájáról

Szabadesés, vér – Bejelentést tett az utasok beszámolói után Benjámin Netanjahu

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni

Eséssel zárt a Dow Jones és az S&P 500, miközben a Nasdaq kisebb emelkedést tudott felmutatni

Vegyesen zártak a vezető részvénypiacok szerdán: a magyar tőzsde jelentősebb eséssel fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Mol gyengélkedése miatt. Az amerikai piacon a Dow Jones és az S&P 500 mínuszban zárt, míg a Nasdaq emelkedni tudott. A vártnál kedvezőbben alakult az amerikai PCE-infláció és a maginfláció is lassult, az állampapírhozamok ugyanakkor emelkedtek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közeledik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep: Hortobágy 2026-ban is várja az érdeklődőket, itt van a részletes program és minden más tudnivaló

Közeledik a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep: Hortobágy 2026-ban is várja az érdeklődőket, itt van a részletes program és minden más tudnivaló

Október 24-én rendezik meg a hortobágyi Behajtási Ünnepet, pásztorfelvonulással, kézműves vásárral, családi programokkal és Darufesztivállal.

BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu names 'hero' pilot attacked on flight as passengers arrive back in Israel

Netanyahu names 'hero' pilot attacked on flight as passengers arrive back in Israel

The Israeli PM says Captain Smit Machchhar, an Indian national, displayed "extraordinary bravery" by fighting back after being stabbed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 20:53
Nagy szerbiai Mol-üzlet: időt kapott a NIS
2026. szeptember 30. 19:49
Lemondott az Eiffel-tornyot üzemeltető cég vezetője a diszkriminációs botrány miatt
×
×