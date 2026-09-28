Szabados Gábor: a Man. City ügye egész Angliát megrázhatja, nemzetközi következményei is lehetnek

Egyelőre nincsen még hivatalos vizsgálati eredmény, csak olyan sajtóinformációk, amelyek azonban általában elég pontosak szoktak lenni, hogy 115 pontban vádolták meg különböző pénzügyi visszaélésekkel a Manchester Cityt, és 114 pontban bűnösnek is találták – szögezte le előjáróban Szabados Gábor.

Az ügy alapját az adja, hogy a Manchester Cityt – amelynek a tulajdonosa tulajdonképpen az Abu-Dzabi emírség az emír személyén keresztül –, alapvertően úgy finanszírozzák, hogy

szponzori és egyéb szerződéseken keresztül tulajdonosi pénzt nyomnak bele a klub működésébe, ami viszont mind a Premier League, mind az UEFA szabályozásaival ellentétes.

A sportközgazdász elmondása szerint ezeket a szponzori szerződéseket olyan magasan felülértékelik, hogy a többlet az egy olyan tulajdonosi hozzájárulás, ami nem megengedett. A szerződő felek nyilván mind az Abu-Dzabi Emirátusból származó cégek, magának a klub stadionjának is a névadó szponzora, illetve a csapat főszponzora az Abu-Dzabi légitársaság (Etihad) – tette hozzá.

Mindemellett, hogy még jobban „faragja” ezeket a problémákat a Manchester City, a pénzügyi információkról is nagyon gyakran pontatlan összegeket közöltek a Premier League felé, „a játékosoknak, menedzsereknek a fizetését pontatlanul közölték, egyszerűen kevesebbet közöltek, mint amennyi, tehát egy részét feketén adták oda a játékosoknak a vádak szerint, és hasonló más pénzügyi problémákat vetettek fel” – ismertette a szakértő.

Ez nagyon messzire vezethet, mert egyrészt a Premier League, tehát az angol labdarúgó-bajnokság megítélésén is csorba esett, és nem nagyon lehet ezt az ügyet már szőnyeg alá söpörni, hiába tart évek óta a vizsgálat, másrészt kihathat akár az Egyesült Királyság és Abu-Dzabi kapcsolatrendszerére, gazdaságára is – értett egyet Szabados Gábor, aki szerint

nem egyszerűen csak arról van szó, hogy egyvalamit elrontottak, hanem egy jóval összetettebb problémáról van szó.

Ezért is van az egyébként, hogy ilyen régóta tart a vizsgálat, a 2023-as szezonig nyúlik vissza. A sportközgazdász szerint, ha tényleg bűnösnek találják a Manchester Cityt, akár bajnoki címeket is elvehetnek a csapattól, de akár ki is zárhatják a Premier League-ből. Mindez az angol futballgazdaságra és úgy általában az angol gazdaságra is komoly hatása lehet, hiszen egy állami szereplőről van szó, az Abu-Dzabi emírséggel, így az Egyesült Arab Emírséggel való kapcsolat is csorbát szenvedhet.

Ráadásul ez az ügy egy olyan precedenst jelenthet, ami alapján nagyon sok más klubot is elkezdhetnek vizsgálni, akár Anglián kívül is – mondta Szabados Gábor, példaként említve a Paris Saint-Germaint. „De jó pár olyan klub van még Európában, ahol hasonló problémák, vádak megjelentek, csak soha nem volt még olyan vizsgálat, amely ezeket be tudta volna bizonyítani” – fogalmazott.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.