A Manchester City egyik főtámogatója jogi lépéseket fontolgat – a Premier League ellen!

A BBC szerint ez az általános vélemény az angol futballélet vezető tisztségviselői között.

A Premier League kedden közölte: a Cityt minden olyan vádpontban bűnösnek találták, amely a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti pénzügyi szabályszegésekre vonatkozott. Ezek közé tartozott a bevételek több mint 900 millió fonttal történő, mesterséges növelése „ál” szponzori megállapodások révén. A City következetesen tagadta a vádakat, és jelezte, hogy a hét végéig fellebbezést kíván benyújtani.

Felvetődtek aggályok, hogy az eljárás – amely már három éve tart a vádak megfogalmazása óta – még sokkal tovább elhúzódhat. A Premier League fontos szereplői azonban a BBC Sportnak elmondták: nem látják akadályát annak, hogy az ügyet még az idei szezon végéig lezárják.

Egy névtelenséget kérő klubtisztviselő így fogalmazott: „Mindenki érdeke, hogy az ügy a lehető leggyorsabban megoldódjon.”

Arra a kérdésre, hogy szerintük ez meg is történik-e, azt válaszolták: „Megérzés szintjén igen, de a folyamatot megfelelően kell lefolytatni.”

„Mindannyian látjuk, milyen kockázatokkal járna, ha nem így történne. Ám ezek a kockázatok végig jelen voltak az eljárás során, hiszen a klub ezalatt többször is bajnoki címet nyert.”

Egy másik forrás szerint az ügynek a szezon végére „kellene” lezárulnia, és reményüket fejezték ki, hogy az esetleges fellebbezési eljárás „felgyorsított” lesz.

A végső döntés a független bizottság kezében van, ugyanakkor a Premier League vezetősége – és a City is – javaslatot tehet a megfelelő büntetésre, mielőtt a testület meghozná határozatát. Egyre erősebb az igény arra, hogy az ügy a szezon végére megoldódjon; attól tartanak ugyanis, hogy ha a City büntetés nélkül fejezné be a bajnokságot – különösen, ha megnyerné a címet –, az bizonytalansághoz és nevetséges helyzethez vezetne.

A Premier League szabályzatának egyik pontja kimondja, hogy a fellebbezési eljárásnak a benyújtástól számított legfeljebb 12 héten belül le kell zárulnia, a döntést pedig az eljárás végét követő 30 napon belül meg kell hozni – bár nem egyértelmű, hogy ez a szabály alkalmazható-e a City esetében.

Az eljárások felgyorsíthatók bizonyos határidők – például a bajnoki szezon vége – betartása érdekében. Ferran Soriano, a klub vezérigazgatója ugyanakkor arra utalt, hogy az ügy hosszú ideig fog elhúzódni.

A Manchester City nem fellebbezhet tovább a Sportdöntőbíróságnál (CAS), de a Legfelsőbb Bíróságon (High Court) esetleg kifogásolhatja az eljárás pártatlanságát.

A Premier League hétfőn kiadott, a bűnösséget megállapító döntést hivatalosan is bejelentő közleménye szerint a szervezet azt szeretné, ha az eljárás „a lehető leghamarabb lezárulna”.

Eközben a City klubszponzora, az Etihad Airways közölte, hogy jogi lépések megtételét fontolgatja a Premier League-gel szemben. A szerdán kiadott közleményében az Egyesült Arab Emírségek-beli légitársaság kijelentette, hogy határozottan visszautasít minden olyan megállapítást, következtetést vagy célzást, amely arra utalna, hogy a légitársaság valaha is részt vett volna szabálytalan kereskedelmi megállapodásokban.

A közlemény hozzátette: „Az, ahogyan a Premier League a bizottság megállapításait nyilvánosságra hozta – a szelektív kiszivárogtatások és sajtóhírek időszakát követően –, káros következményekkel járt az Etihad számára, annak ellenére, hogy a légitársaság neve nem szerepelt a közzétett, szerkesztett megállapításokban.”

Az Etihad – amely 2009 óta a City főszponzora – azt is sérelmezte, hogy nem kapott lehetőséget a részvételre abban az eljárásban, amely most „hátrányos színben tünteti fel a légitársaságot”.