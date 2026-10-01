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Heves vármegye határát jelzõ új közúti tábla a 23-as fõúton Mátraballa közelében 2023. január 2-án. Az Alaptörvény 11. módosítása értelmében 2023. január 1-jétõl a megyék neve vármegyékre változott.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Mostantól megyék vannak vármegyék helyett, eltűnnek a gigaplakátok, és a TEK is megszűnik eddigi formájában

Infostart / MTI

Október 1-jétől nagy változások léptek életbe: megszűnt a „vármegye” elnevezés: a vármegyék ismét megyék, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat. Életbe lép a reklámtörvény módosítása, eltűnnek a gigantikus plakátok. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá került a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnt az Országgyűlési Őrség. Az Államkincstárnál is változások léptek életbe a bankszámlák kapcsán.

Megyékből vármegyék, főispánokból kormánymegbízottak

Megszűnik október 1-jétől a vármegye elnevezés: a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Az alaptörvény 17. módosítása rendelkezik a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről.

A MÁV-nál és a Volánnál a vármegyebérletek neve megyebérletre módosult.

A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október elseje után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a „felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható”.

TEK, Országgyűlési Őrség: átszervezés

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá került a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnt az Országgyűlési Őrség csütörtöktől.

A ma hatályba lépett jogszabály szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megőrizve, országos hatáskörű szervezetként, az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább.

Ugyancsak megszűnt az Országgyűlési Őrség, amelynek személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerültek.

Az Országgyűlési Őrség mostantól a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket.

A Belügyminisztérium korábbi indoklása szerint a változtatások célja „egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli”.

Közterületi reklámozás: óriási változások

Október 1-jétől megváltoztak a reklámokra és reklámeszközökre vonatkozó szabályok. Hatályba lépett a parlament által nyáron elfogadott új plakáttörvény (2026. évi XX. törvény), amely gyökeresen átalakítja a magyarországi kültéri hirdetési piacot és jelentősen csökkenti a közterületi hirdetések számát.

Az új szabályozás értelmében a reklámokkal kapcsolatos településképi bejelentési és kötelezési hatáskör Budapesten például a fővárosi kormányhivataltól a kerületi önkormányzatokhoz kerül.

A szabályoknak nem megfelelő reklámokat és reklámeszközöket legkésőbb 2026. december 31-ig el kell távolítani vagy szabályossá kell tenni.

  • Teljesen betiltják a 15 négyzetméternél nagyobb reklámfelületeket.
  • Megszűnnek a homlokzatokra kifeszített óriási reklámhálók, az új tetőreklámok és a prizmák is.
  • A törvény a 2 négyzetméternél kisebb közterületi hirdetések elhelyezését is korlátozza/tiltja.

Államkincstár: változások

Új biztonsági és jogszabályi megfelelési folyamatot alkalmaz mától a Magyar Államkincstár az online forgalmazási felületein (WebKincstár és MobilKincstár), a változás az újonnan rögzített kiutalási bankszámlákat érinti.

Új bankszámlaszámok rögzítésekor a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapírszámlákhoz kiutalási bankszámlaként 2026 októbertől csak akkor használhatják azt kiutalások teljesítésére az ügyfelek, ha arról a rögzítéstől számított 1 éven belül már érkezett átutalás, vagy az ügyfél a bankszámla rögzítését követően beutalást kezdeményezett erről a kincstári értékpapír-nyilvántartási számlájára.

A beérkező utalás adatai alapján ellenőrzik és hitelesítik, hogy a bankszámla valóban az adott ügyfél nevén van, kiutalási célra az a rögzítéstől számított 48 órás időkeret leteltét követően lesz használható.

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Mostantól megyék vannak vármegyék helyett, eltűnnek a gigaplakátok, és a TEK is megszűnt eddigi formájában
változások október 1-től

Mostantól megyék vannak vármegyék helyett, eltűnnek a gigaplakátok, és a TEK is megszűnt eddigi formájában
Október 1-jétől változások léptek életbe: megszűnt a „vármegye” elnevezés: a vármegyék ismét megyék, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá került a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnt az Országgyűlési Őrség. Az Államkincstárnál is változások léptek életbe a bankszámlák kapcsán.
 

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