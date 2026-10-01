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Egy demokráciában le lehet szavazni az igazságot is, ettől függetlenül az még igazság – értékelte a korábbi kormánypártok választási vereségét Orbán Balázs volt kampányfőnök szerdán a Patriótának adott interjújában.
Nyitókép: Patrióta/YouTube

Orbán Balázs volt Fidesz-kampányfőnök is látott tiszás vezetést mutató mérést a választások előtt

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ELŐZMÉNYEK

„Láttam ilyet is, olyat is” – mondta Orbán Balázs arra a kérdésre egy interjúban, hogy ő is látott-e tiszás vezetést mutató közvélemény-kutatásokat a választások előtt.

Korábban Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Magyar Nemzetnek adott interjújában elismerte, hogy volt olyan saját kutatásuk is, amelyben már a Tisza vezetett. „Az utolsó napokban nem hittünk a saját adatainknak sem. ... Ha két héttel a választás előtt kihoztunk volna egy olyan kutatást, amelyben a Tisza vezet, lehet, hogy ma a balliberális oldalon hősöknek számítanánk, de akkor azok a jobboldaliak, akik most jogosan felháborodottak, nagyon mérgesek lettek volna ránk, és kételkedtek volna az eredményben” – fogalmazott.

Most a Kossuth Rádiónak adott interjújában Orbán Balázs európai parlamenti képviselő, a Fidesz volt kampányfőnöke is azt mondta: látott olyan kutatást, amiben a Tisza vezetett.

„Láttam ilyet is, olyat is”

– fogalmazott a hvg.hu összefoglalója szerint.

Orbán Balázs szerint a számvetést elvétezték az elvesztett választás után. Megértették, hogy az emberek többsége nem értett egyet az álláspontjukkal, azzal, hogy figyelmeztettek: nagyon nehéz időszak jön egy bonyolult és veszélyes nemzetközi helyzetben, amelyben meg kell őrizni, amit az elmúlt tizenhat évben elértek. Szerintük mindez most is érvényes, az emberek azonban úgy gondolták, hogy politikai és gazdasági szempontból is jobb lesz az életük, ha nem a Fidesz kormányoz. Az ő véleménye az, hogy a jelek nem erre utalnak – a benzin ára nagyon magas, nem látszanak a gazdasági növekedés feltételei, a munkanélküliség csúcson van –, és nem látja, hogy a kormány reagálna rájuk.

Elismerte, hogy a Fidesz – mint minden párt, amelyik választást veszít – hibázott a kampányban, aztán úgy folytatta: Európában 2022 óta proxiháború zajlik, amelynek a gazdasági következményeiről mindenki szenved.

Ha Európa folyatja a háborús készülődést, miközben küszöbön áll az újabb energiakrízis, a kormányokkal szembeni elégedetlenség mindenhol nőni fog. Szerinte minden európai ország lakosainak 60-70 százaléka arra számít, hogy valami rossz jön, a magyarokat kivéve, és hamarosan ki fog derülni, hogy kinek van igaza, illetve, hogy a kormány szembenéz-e mindezzel, vagy abszolút filmszínházat működtet.

Arra a felvetésre, hogy Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzetnek adott interjúban arra utalt, a jobboldali nyomás miatt nem publikáltak a Tisza előnyét mutató kutatásokat, azt mondta, ő maga is látott „ilyet is, meg olyat is”.

Azokból, amelyek a Tisza-vezetést mutattak, azt tudta megállapítani, „hogy a helyzet nem egyértelmű”, a rendelkezésre álló mérések alapján szoros választási eredményre számítottak.

Ezt a korábbi részvételi adatokra alapozták, ezen a választáson azonban minden korábbinál többen mentek el szavazni.

Orbán Balázs azt is állította: nem kérte, hogy a kutatóintézetek ne hozzanak nyilvánosságra a Fidesz számára kedvezőtlen helyzetet mutató adatokat.

Arra a kérdésre, kijelenti-e, hogy nem költöttek több közpénzt a kampányra a jogszabályokban engedélyezettnél, azt mondta,

a párt 36 év alatt minden kampányban a törvényeknek megfelelően járt el. Orbán Balázs a Hankó Balázsról és az NKA-ügyről azt mondta: ezek a vádak teljesen megalapozatlanok, és egy Hankó ellen folyó „politikai boszorkányüldözés” részét képezik.

A műsorvezető később Mága Zoltán támogatáskérő levelét is idézte, amelyben szintén az volt olvasható, hogy az NKA-tól várt pénzt a Fidesz választási győzelme érdekében használják majd fel. Orbán Balázs szerint a támogatásoknak megvolt a jogalapjuk, de a Tisza-kormány ezt teljesen figyelmen kívül hagyja, az intézkedéseik célja az, hogy politikai nyomásgyakorlással vallomásokat csikarjanak ki az érintettekről. „Ez nem jogállam” – vélekedett, majd arról beszélt, hogy az ügyek megítélését a bíróságokra kell bízni, amelyeknek azonban úgy kell döntést hozniuk, hogy ellenállnak nyomásnak.

Az ukrán „aranykonvoj” ügyéről, és arról, hogy a jelek szerint Orbán Viktor utasítására fogták el a pénzszállítókat, Orbán Balázs azt mondta: felháborító, hogy vizsgálatot akasztottak a magyar hatóságok nyakába amiatt, mert kivizsgálták, hogy az esetleg a háborús gépezet működtetéséhez kapcsolódó, szürreális méretű összegek mentek át Magyarországon, ami a nemzetbiztonsági érdekeket is aláásta. Szerinte az egyébként illegitim módon köztársasági elnökké választott Baka András is jelezte, hogy az ügyben valami nincs rendben.

Felrótta a Tiszának, hogy eltiltotta a politikai ellenfeleit a választási indulástól – amivel szerinte a hatalmát akarja bebetonozni arra az esetre, ha az emberek csalódnának a teljesítményében –, számos szervezetet államosított, kirendelte a Fideszhez a rendőrséget, kézi irányításra állította át a közmédiát, így a Kossuth rádiót is. Erre példaként azt az esetet említette, amikor Magyar Péter facebookos hozzászólása nyomán visszavonták az M1 Híradó főszerkesztőjének és műsorvezetőjének kinevezését. Benyó Rita a kézi vezérlésről szóló kijelentést visszautasította.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Balázs volt Fidesz-kampányfőnök is látott tiszás vezetést mutató mérést a választások előtt

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