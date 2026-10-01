ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.29
usd:
326.15
bux:
143233.12
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The Parliament view and the green field. Budapest, capital of Hungary
Nyitókép: Getty Images

Nem lehet tüntetni az Országház körül bizonyos helyeken – itt a térkép

Infostart / MTI

A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el Parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén: az intézkedés az épület körüli, valamint a Duna-parti, a Balassi Bálint utcai és az Antall József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti – közölték a police.hu oldalon.

A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az Országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása.

A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat – írták.

Itt a térkép, amely a rendőrségi közleményből származik. A közlemény pontosan felsorolja az érintett területeket is.

Az Országház környékén a rendőrség által lezárt területek 2026. október 1-jén
Az Országház környékén a rendőrség által lezárt területek 2026. október 1-jén
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem lehet tüntetni az Országház körül bizonyos helyeken – itt a térkép

budapest

rendőrség

parlament

országház

kossuth tér

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó
Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.
Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

Great British Grid (GBG) néven új, állami tulajdonú hálózatfejlesztő céget hoz létre a brit kormány, hogy gyorsabban haladjanak az áramhálózati beruházások – írja az Enerdata

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős

Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős

Csontszáraz kövek, néhány apró vízfolt és hosszabb szakaszokon teljesen üres patakmeder fogadja mostanában a kirándulókat a pécsi Éger-völgyben.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 10:58
Elkezdődött: most érdemes étterembe menni, ha olcsóbban szeretnénk enni
2026. október 1. 10:22
Tarr Zoltán: öt évre visszamenőleg átnézik az NKA-költéseket
×
×