Nem lehet tüntetni az Országház körül bizonyos helyeken – itt a térkép

A rendőrség indoklása szerint a lezárás célja az Országház biztonságának, az országgyűlési képviselők és védett személyek szabad mozgásának, valamint az Országgyűlés zavartalan működésének biztosítása.

A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat – írták.

Itt a térkép, amely a rendőrségi közleményből származik. A közlemény pontosan felsorolja az érintett területeket is.