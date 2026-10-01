Elhízás, OLED, génszerkesztés – itt a Nobel-esélyesek listája

A világszerte népszerű Murakami Haruki számos regénye, köztük a Norvég erdő, az 1Q84-trilógia vagy a Kafka a tengerparton is bestsellerré vált. A japán író a Ladbrokes fogadóirodánál idén is az irodalmi Nobel-esélyeseket felvonultató toplista élbolyában szerepel a hagyományos kínai irodalmi formákkal szakító Can Hszüe kínai írónővel együtt.

A tíz legesélyesebb között van még a mexikói Cristina Rivera Garza, aki Liliana legyőzhetetlen nyara című életrajzi könyvéért Pulitzer-díjat kapott, a modern ausztrál irodalom élő klasszikusának tartott Gerald Murnane, aki Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiája miatt megtanult magyarul, a spanyol Enrique Vila-Matas, akinek Dublienszk című regénye magyarul is megjelent, az amerikai posztmodern meghatározó szerzői közé tartozó Thomas Pynchon, továbbá Ljudmilla Ulickaja és Margaret Atwood is.

A tudományos kategóriák Nobel-esélyeseivel kapcsolatban a Clarivate adatfeldolgozó cég előrejelzését tartják mérvadónak, mivel listája a 2000-nél több hivatkozást elérő kutatások és azok társadalmi hatása alapján áll össze.

A Clarivate által évente közzétett listán szereplő tudósok közül 2002 óta 89-en kaptak Nobel-díjat, bár gyakran évekkel azután, hogy először bekerültek a legtöbbet idézett, befolyásos tudósok körébe.

Az idei Nobel-várományosok között emlegetik az orvosi-élettani kategóriában a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért Daniel J. Druckert, Jens Juul Holstot és Svetlana Mojsovot, valamint az immunológia terén elért felfedezéseiért Timothy A. Springert is.

A fizikai Nobel-esélyesek között szerepelnek mások mellett az OLED (szerves fénykibocsátó dióda)-technológia úttörői: Adacsi Csihaja (Chihaya Adachi), Stephen R. Forrest és Mark E. Thompson.

A kémiai Nobelt pedig a Clarivate listája alapján akár a precíziós génszerkesztést továbbfejlesztő David R. Liu, a nanomérnöki tudomány és a felületkémia alapjait lefektető David L. Allara, Ralph G. Nuzzo és Jacob Sagiv vagy az elektronok fehérjéken keresztül történő áramlását feltérképező Harry B. Gray és Jay R. Winkler is megkaphatja.