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Nobel-díj

Elhízás, OLED, génszerkesztés – itt a Nobel-esélyesek listája

Infostart / MTI

Jövő héten jönnek az idei Nobel-bejelentések. A japán Murakami Haruki és a kínai Can Hszüe is szerepel az irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők sorában a fogadóiroda-toplistán. A tudományos kategóriákban pedig egyebek között az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósokat emlegetik a Nobel-várományosok között.

A világszerte népszerű Murakami Haruki számos regénye, köztük a Norvég erdő, az 1Q84-trilógia vagy a Kafka a tengerparton is bestsellerré vált. A japán író a Ladbrokes fogadóirodánál idén is az irodalmi Nobel-esélyeseket felvonultató toplista élbolyában szerepel a hagyományos kínai irodalmi formákkal szakító Can Hszüe kínai írónővel együtt.

A tíz legesélyesebb között van még a mexikói Cristina Rivera Garza, aki Liliana legyőzhetetlen nyara című életrajzi könyvéért Pulitzer-díjat kapott, a modern ausztrál irodalom élő klasszikusának tartott Gerald Murnane, aki Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiája miatt megtanult magyarul, a spanyol Enrique Vila-Matas, akinek Dublienszk című regénye magyarul is megjelent, az amerikai posztmodern meghatározó szerzői közé tartozó Thomas Pynchon, továbbá Ljudmilla Ulickaja és Margaret Atwood is.

A tudományos kategóriák Nobel-esélyeseivel kapcsolatban a Clarivate adatfeldolgozó cég előrejelzését tartják mérvadónak, mivel listája a 2000-nél több hivatkozást elérő kutatások és azok társadalmi hatása alapján áll össze.

A Clarivate által évente közzétett listán szereplő tudósok közül 2002 óta 89-en kaptak Nobel-díjat, bár gyakran évekkel azután, hogy először bekerültek a legtöbbet idézett, befolyásos tudósok körébe.

Az idei Nobel-várományosok között emlegetik az orvosi-élettani kategóriában a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért Daniel J. Druckert, Jens Juul Holstot és Svetlana Mojsovot, valamint az immunológia terén elért felfedezéseiért Timothy A. Springert is.

A fizikai Nobel-esélyesek között szerepelnek mások mellett az OLED (szerves fénykibocsátó dióda)-technológia úttörői: Adacsi Csihaja (Chihaya Adachi), Stephen R. Forrest és Mark E. Thompson.

A kémiai Nobelt pedig a Clarivate listája alapján akár a precíziós génszerkesztést továbbfejlesztő David R. Liu, a nanomérnöki tudomány és a felületkémia alapjait lefektető David L. Allara, Ralph G. Nuzzo és Jacob Sagiv vagy az elektronok fehérjéken keresztül történő áramlását feltérképező Harry B. Gray és Jay R. Winkler is megkaphatja.

  • Az orvosi-élettani kategóriában október 5-én,
  • fizikai kategóriában október 6-án,
  • a kémiai kategóriában pedig október 7-én hirdet győztest a Svéd Tudományos Akadémia.
  • Az irodalmi Nobel-díj nyertesét október 8-án jelenti be a Svéd Akadémia.
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Kezdőlap    Külföld    Elhízás, OLED, génszerkesztés – itt a Nobel-esélyesek listája

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