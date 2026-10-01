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Nyitókép: Fajrul Islam/Getty Images

Kiderült, milyen a következő nagy terv a Nagykörúttal – képek

Infostart / MTI

Elkészültek a nagykörúti fasor megújítására és a zöldfelületek bővítésére vonatkozó engedélyezési szintű tervek, a fejlesztéseket lakossági bejárásokon is ismertetik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A fejlesztés során egyetlen fát sem vágnak ki építési okból, a cserélendő fáknak pedig legalább a háromszorosát ültetik el.

A társaság októberben lakossági bejárásokat szervez a Nagykörúton, így az érdeklődők favizsgáló szakmérnökök segítségével ismerhetik meg a fasorok jelenlegi állapotát és a tervezett beavatkozásokat. A programokon a résztvevők megismerhetik, hogy hol várható fásítás, milyen fafajokat fognak a Nagykörúton elültetni, és hogy mely esetekben elkerülhetetlen a fák cseréje – írták.

A Nagykörút faltól falig tartó megújításának egyik fontos célja a fasorok helyreállítása és a zöldfelületek növelése. A tervek szerint a jövőben több fa lehet majd a Nagykörúton, a jelenleg is meglévő fasorok pedig olyan körülmények között fejlődhetnek tovább, amelyek hosszú távon is biztosítják a megfelelő körülményeket. A fejlesztések részeként korszerű csapadékvíz-gazdálkodási megoldások és a szivacsváros-elveken alapuló zöldinfrastruktúra-elemek is szerepet kapnak majd – közölte a társaság.

Azt írták: a Nagykörút fejlesztés által érintett, a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszán nagyjából hatszáz fa található. A „gondos, zöldközpontú tervezésnek” köszönhetően sikerült elérni, hogy ezek közül egyetlen fát se kelljen építési okból kivágni. További kiemelt cél volt, hogy a fa állapotából fakadó cserék arányát is minimálisra sikerüljön szorítani. Ennek részeként több tucat fa esetében olyan célzott beavatkozásokat terveztek, amelyekkel az egyébként még „értékes, tetszetős” fa élettartama meghosszabbítható – olvasható a BKK közleményében.

További információk a budapest.hu/korut oldalon olvashatók.

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