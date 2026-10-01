Túlélte kivégzését a harminc éve halálra ítélt nő

Hihetetlen fordulatok kísérték a még 1995-ban elítélt Christa Pike végső óráit, ugyanis a bíróság a kivégzés előtt pár órával leállította az eseményt, arra hivatkozva, hogy több időre van szükség a nő ügyvédje által felhozott érvek megvizsgálására. Ám mire a gyilkosságért halálos ítéletet kapott nő fellélegezhetett volna, a Legfelsőbb Bíróság ezt a határozatot felülbírálta, és engedélyt adott a kivégzés végrehajtására – írja a CNN beszámolója nyomán a 24.hu.

A mostanra már 50 éves nő azonban túlélte a kivégzést: két halálos injekciót adtak be neki, 40 perccel később még mindig lélegzett. Ezért a médiát kiküldték a teremből, Christa Pike-ot pedig kórházba szállították.

❗️ Christa Pike survives after two lethal injections Tennessee attempted to execute 50-year-old Christa Pike, who had spent around 30 years on death row. According to her lawyers, she was still alive and breathing more than 40 minutes after receiving two doses of pentobarbital. The execution had nearly been halted earlier that day: a federal court temporarily stayed the sentence just hours before it was due to be carried out, but the U.S. Supreme Court later lifted the stay and allowed Tennessee to proceed. After the failed execution attempt, media witnesses were escorted out and Pike was taken to a hospital. She was sentenced to death for the 1995 murder of 19-year-old Colleen Slemmer and was set to become the first woman executed in Tennessee in more than 200 years. — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

Ő volt az Egyesült Államok modern történelme során valaha elítélt legfiatalabb nő. Mindössze 18 éves volt, amikor 17 éves barátjával megölték az egyik osztálytársukat. Az eset akkor széles körű figyelmet kapott, a brutális gyilkosság során sátánista szimbólumot véstek az áldozat testébe. Christa Pike korábban szexuális bántalmazás áldozata volt, mentális problémái voltak. Védőügyvédje szerint kicsi korától kezdve bántalmazták és két alkalommal meg is erőszakolták. A nőt bipoláris zavarral és PTSD-vel diagnosztizálták, ám a bíróság ezeket nem vette figyelembe az ítélet kiszabásakor.