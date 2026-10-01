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Egy kórházban fekvő beteg nő keze a benne lévő kanüllel.
Nyitókép: Unsplash

Túlélte kivégzését a harminc éve halálra ítélt nő

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Christa Pike-ra még harminc évvel ezelőtt szabta ki a halálos ítéletet a bíróság, és bár sokára jött el a napja, így sem ment zökkenőmentesen. A folyamatba a bíróságok is beleszóltak, és maga a végrehajtás sem sikerült.

Hihetetlen fordulatok kísérték a még 1995-ban elítélt Christa Pike végső óráit, ugyanis a bíróság a kivégzés előtt pár órával leállította az eseményt, arra hivatkozva, hogy több időre van szükség a nő ügyvédje által felhozott érvek megvizsgálására. Ám mire a gyilkosságért halálos ítéletet kapott nő fellélegezhetett volna, a Legfelsőbb Bíróság ezt a határozatot felülbírálta, és engedélyt adott a kivégzés végrehajtására – írja a CNN beszámolója nyomán a 24.hu.

A mostanra már 50 éves nő azonban túlélte a kivégzést: két halálos injekciót adtak be neki, 40 perccel később még mindig lélegzett. Ezért a médiát kiküldték a teremből, Christa Pike-ot pedig kórházba szállították.

Ő volt az Egyesült Államok modern történelme során valaha elítélt legfiatalabb nő. Mindössze 18 éves volt, amikor 17 éves barátjával megölték az egyik osztálytársukat. Az eset akkor széles körű figyelmet kapott, a brutális gyilkosság során sátánista szimbólumot véstek az áldozat testébe. Christa Pike korábban szexuális bántalmazás áldozata volt, mentális problémái voltak. Védőügyvédje szerint kicsi korától kezdve bántalmazták és két alkalommal meg is erőszakolták. A nőt bipoláris zavarral és PTSD-vel diagnosztizálták, ám a bíróság ezeket nem vette figyelembe az ítélet kiszabásakor.

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