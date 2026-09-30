Már ma megérkezhet a 20 ezer forint – kiderült, kik kapják meg elsőként

2026. szeptember 30-án kezdi meg a Magyar Államkincstár a dízelautósoknak szánt állami támogatás első részletének folyósítását.

Az Index úgy értesült, az utalások megkezdődtek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábbi közleményében hangsúlyozta, hogy az összegért nem kell külön jelentkezni. A jogosultságot a hivatal a járműnyilvántartás alapján maga állapítja meg, így sem kérelmet, sem bankszámlaszámot, sem kézbesítési címet nem kell bejelenteni.

Az intézkedést a miniszterelnök szeptember 11-én jelentette be, a részleteket Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter még aznap ismertette.

Az Országgyűlés kivételes eljárásban szavazta meg a támogatást, a hozzá kapcsolt, dohánytermékeket érintő jövedékiadó-emeléssel együtt.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a támogatás azoknak jár, akik legfeljebb 110 kilowatt (149 lóerő) teljesítményű, kizárólag dízelüzemű autót tartanak üzemben. Egy magánszemély legfeljebb egy autó után kaphatja meg, akkor is, ha több járművet üzemeltet, ez pedig az egyéni vállalkozókra és az őstermelőkre is vonatkozik.

Az összeg személyenként összesen 20 ezer forint, adómentes, és a központi költségvetés fizeti.

A kormány számításai szerint csaknem egymillió autóst érint, és a tankolásonként nagyjából 5000 forintos áremelkedést hivatott ellensúlyozni decemberig.

A pénzt négy részletben utalják: szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én. A szerdai első részletet azonban csak azok kapják meg, akik már 2026. január 1-jén is az adott dízelautó üzemben tartójaként szerepeltek a nyilvántartásban. Aki később lett üzemben tartó vagy tulajdonos, annak az első részlet október 30-án érkezik.

A támogatás arra a bankszámlára érkezik, amelyről a jogosult a gépjárműadót fizette. Azonban, aki nem átutalással rendezte az adót, annak postán vagy készpénzben küldik el a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címére. Sikertelen kézbesítés esetén október 15. és november 15. között lehet új címet megadni a NAV-nál.