Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu – Cseh Gergő Bendegúz az Arénában

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a valaha volt legnagyobb kihívással néz szembe most, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával.

Mint az intézmény főigazgatója, a történész Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, technikai és tudományos kihívásról egyszerre szó van, mivel értelmezni is kell az iratanyagokat, amiket közzétesznek, és jelent egyfajta edukációs kihívást is, mert meg kell magyarázni,

mi az, amit közzétesznek,

miért az van az iratokban, ami, és

hogy keletkeztek ezek az iratok.

„Megpróbálunk egy kontextust is adni az iratok értelmezéséhez” – jelezte.

Az eredeti startidőpont egyébként október 20-án volt, és szerinte akkorra kész is lettek volna, de több olyan technikai kérdés merült fel, amit a kormányzat jónak látott egy ilyen kis haladékkal áthidalni.

„Nemcsak a levéltárra ró feladatot ez a törvény, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is nagyon feszített tempóban kell felülvizsgálni a '90 előtti még minősített irataikat, és aztán azokat, amik elvesztették a minősítésüket, azokat be kell szállítani a levéltárba. Ez egy kicsit, azt hiszem, lassabban halad, mint tervezték, és valószínűleg ez lehetett az egyik ok. A törvény indoklásában pedig szerepel egy másik ok is:

egy 13 tagú bizottság fogja a minősítésüket fenntartott iratokat felülvizsgálni,

ennek a bizottságnak a megalakulására és a munkába állására még szükség volt még egy kis időre” – ecsetelte Cseh Gergő Bendegúz.

Első lépésben 2026. november 4-ig kell közzétenni a levéltárnak három irattípust. Ezek nem akták még, ezek nyilvántartási kartonok, illetve naplók. A legfontosabb három irategyüttes, ami most nyilvánosságra kerül, azok az úgynevezett 6-os kartonok.

„Tehát a hálózati nyilvántartó kartonok fognak először felkerülni, az úgynevezett B-naplók, vagyis a beszervezési dossziék nyilvántartó könyvei, illetve az úgynevezett mágnesszalagok H-adattára. Ez a három irattípus, ami meg fog jelenni november 4-én a levéltár honlapján.”

A közvetlen honlap címe nyitottaktak.hu lesz, régen lefoglalták ezt a címet, ezen fog tehát megjelenni a kereshető adatbázis, ami egyelőre a fent említett három irattípust tartalmazza.

A következő határidő az 2027. február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja, addigra kell a levéltárnak a beszervezési dossziékat magukat digitalizálni és közzétenni.

Mit tehetünk adokumentumokkal? Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára november 4-én nyílt napot rendez az ügynökakták aznap kezdődő nyilvánosságra hozataláról, utána pedig előadásokkal és ügyfélszolgálattal segít értelmezni a nyitottakták.hu oldalra feltöltött iratokat. Ami a nyitottaktak.hu portálon megjelenik, bárki számára letölthető, tovább sokszorosítható, ennek semmilyen akadálya nincs, ezt jogszabály szavatolja, közérdekből nyilvános adatokról van szó; manipulálni, megváltoztatni, bizonyos részeket átírni vagy törölni viszont törvénysértő. A honlapon „gyakori kérdések” fül segíti az eligazodást, a Tudástár pedig elmagyarázza a gyakran használt szakkifejezéseket.



A nyílt napon megpróbálnak történészek minden felmerülő kérdésre válaszolni. A levéltár azt is vállalta, hogy igény esetén vidéki levéltárakban, közösségi helyszíneken előadást tart, beszámol ezekről a kérdésekről, elmondja azt, amit tudni érdemes vagy tudni lehet az ügynökaktákról, illetve azokról az adatokról, amiket mi közzétettek. A levéltár fenntart egy ügyfélszolgálatot is, ezen belül dedikált vonal lesz ezen iratok magyarázatára. Az iratok szabadon közölhetők a közösségi médiában és a sajtóban. Az érintettek személyes megjegyzéseket fűzhetnek majd a nyilvánosságra hozott ügynökaktákhoz, és ezeket a levéltár közzéteszi az adott iratok mellett.

Herczeg Zsolt teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.