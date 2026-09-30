ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.2
usd:
322.32
bux:
146701.7
2026. szeptember 30. szerda Jeromos
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cseh Gergő Bendegúz az Arénában
Nyitókép: InfoRádió / YouTube

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu – Cseh Gergő Bendegúz az Arénában

Infostart / InfoRádió

Egy most beterjesztett kormánypárti törvénymódosítás alapján október 20-ról november 4-re halasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Ennek elsősorban technikai okai vannak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz történész részletesen elmondta, mikor, hol, milyen ügynökaktákat töltenek fel az internetre.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára a valaha volt legnagyobb kihívással néz szembe most, az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával.

Mint az intézmény főigazgatója, a történész Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, technikai és tudományos kihívásról egyszerre szó van, mivel értelmezni is kell az iratanyagokat, amiket közzétesznek, és jelent egyfajta edukációs kihívást is, mert meg kell magyarázni,

  • mi az, amit közzétesznek,
  • miért az van az iratokban, ami, és
  • hogy keletkeztek ezek az iratok.

„Megpróbálunk egy kontextust is adni az iratok értelmezéséhez” – jelezte.

Az eredeti startidőpont egyébként október 20-án volt, és szerinte akkorra kész is lettek volna, de több olyan technikai kérdés merült fel, amit a kormányzat jónak látott egy ilyen kis haladékkal áthidalni.

„Nemcsak a levéltárra ró feladatot ez a törvény, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is nagyon feszített tempóban kell felülvizsgálni a '90 előtti még minősített irataikat, és aztán azokat, amik elvesztették a minősítésüket, azokat be kell szállítani a levéltárba. Ez egy kicsit, azt hiszem, lassabban halad, mint tervezték, és valószínűleg ez lehetett az egyik ok. A törvény indoklásában pedig szerepel egy másik ok is:

egy 13 tagú bizottság fogja a minősítésüket fenntartott iratokat felülvizsgálni,

ennek a bizottságnak a megalakulására és a munkába állására még szükség volt még egy kis időre” – ecsetelte Cseh Gergő Bendegúz.

Első lépésben 2026. november 4-ig kell közzétenni a levéltárnak három irattípust. Ezek nem akták még, ezek nyilvántartási kartonok, illetve naplók. A legfontosabb három irategyüttes, ami most nyilvánosságra kerül, azok az úgynevezett 6-os kartonok.

„Tehát a hálózati nyilvántartó kartonok fognak először felkerülni, az úgynevezett B-naplók, vagyis a beszervezési dossziék nyilvántartó könyvei, illetve az úgynevezett mágnesszalagok H-adattára. Ez a három irattípus, ami meg fog jelenni november 4-én a levéltár honlapján.”

A közvetlen honlap címe nyitottaktak.hu lesz, régen lefoglalták ezt a címet, ezen fog tehát megjelenni a kereshető adatbázis, ami egyelőre a fent említett három irattípust tartalmazza.

A következő határidő az 2027. február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja, addigra kell a levéltárnak a beszervezési dossziékat magukat digitalizálni és közzétenni.

Herczeg Zsolt teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu – Cseh Gergő Bendegúz az Arénában

aréna

állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára

ügynökakták

cseh gergő bendegúz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu
Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu
Egy most beterjesztett kormánypárti törvénymódosítás alapján október 20-ról november 4-re halasztják az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Ennek elsősorban technikai okai vannak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz történész részletesen elmondta, mikor, hol, milyen ügynökaktákat töltenek fel az internetre.
 

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

A rendszerváltozás óta először előzetesben egy volt miniszter – Seszták Miklós fellebbez

Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő előzetes letartóztatásba helyezése ügyében posztolt a miniszterelnök. A volt miniszter a Volánbusz-ügyben érintett, egy hónapra zárják el. Fellebbezést nyújtottak be.
 

Hankó Balázs letartóztatását indítványozta az ügyészség, csütörtökön dönt a bíróság

Hankó Balázs megszólalt, Orbán Viktor közvetítette

Orbán Viktor reagált Hankó Balázs őrizetbe vétele előtt rögzített interjújára

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.30. szerda, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt

Komoly büntetőeljárások elindításával indult a hét: őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert és Hankó Balázs volt kulturális minisztert, szerdán már előbbi letartóztartásáról döntöttek, a másik esetében ezt még csak a bíróságnál indítványozta az ügyészség. Magyar Péter miniszterelnök az Állami Számvevőszéknek üzent, ahonnan már választ is kapott a tiltott pártfinanszírozási ügyekről. Baka András köztársasági elnök visszadobta az első törvényt beiktatása óta. Kedden a Központi Nyomozó Főügyészség lemondott vezetője nyílt levélben azt állította, hogy az aranykonvoj-ügyben Orbán Viktor adott feladatot a titkosszolgálatnak. A kormány emellett szerdán bejelentette, hogy nemzetbiztonsági átvilágítás után nyilvánosságra hozza a 2010 és 2026 közötti kormányülések összefoglalóit, valamint szigorította a megkülönböztető jelzések használatát és feljelentéseket tett korábbi állami megrendelések ügyében. Folyamatosan frissülő belpolitikai hírfolyamunk szeptember 30-án.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli figyelmeztetést küldött Oroszország: azonnal bevetnék az atomfegyvereket, ha ezt meglépi a NATO

Rendkívüli figyelmeztetést küldött Oroszország: azonnal bevetnék az atomfegyvereket, ha ezt meglépi a NATO

Oroszország figyelmeztette a NATO-t, hogy kész akár nukleáris fegyvereket is bevetni, amennyiben a nyugati szövetség megkísérelné elvágni Kalinyingrádot az anyaországtól.

BBC
Business Sport Travel Science
Pilots taken to hospital after reported cockpit stabbing on Israel-bound flight

Pilots taken to hospital after reported cockpit stabbing on Israel-bound flight

The plane, which appeared damaged after landing, dropped 17,000ft in less than two minutes. One passenger says two other pilots came from the back of the aircraft to land it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 30. 15:12
A világ legjobb egyetemei között a Semmelweis
2026. szeptember 30. 14:50
Az államfő figyelmeztette az Országgyűlést
×
×