Portugália Ronaldo nélkül, Haaland, Hollandia – válogatott tétmeccsek ma a tévében

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
16.00: Úszás, világkupa, 1. állomás, Baku
19.00: Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező, Magyarország-Litvánia
Sport 1
11.15: Kézilabda, klubvilágbajnokság, a 7. helyért, Montada (marokkói)-Burgan SC (kuvaiti)
13.45: Kézilabda, klubvilágbajnokság, az 5. helyért, EC Pinheiros (brazil)-Füchse Berlin (német)
16.15: Kézilabda, klubvilágbajnokság, a 3. helyért, al-Ahli SC (egyiptomi)- Zamalek SC (egyiptomi)
18.15: Kézilabda, klubvilágbajnokság, döntő, One Veszprém HC-Barcelona (spanyol)
23.00: Baseball, MLB, rájátszás, wild card
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Sznúker, Sencsen Open
Eurosport 2
23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 1. nap
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Dánia-Portugália
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Németország-Szerbia
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Görögország-Hollandia
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Wales-Norvégia