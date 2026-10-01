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A két gólt szerzõ norvég Erling Haaland csapata és a szurkolók viking evezéséhez dobolja a ritmust, miután 2-1-re gyõztek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjének Brazília-Norvégia mérkõzésén a New Jersey állambeli East Rutherford MetLife Stadionjában 2026. július 5-én.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Franklin II

Portugália Ronaldo nélkül, Haaland, Hollandia – válogatott tétmeccsek ma a tévében

Infostart / MTI

Csütörtökön is folytatódik a Nemzetek Ligája, pályán Németország, Hollandia és Norvégia – sport a tévében.

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

16.00: Úszás, világkupa, 1. állomás, Baku

19.00: Labdarúgás, U21-es Eb-selejtező, Magyarország-Litvánia

Sport 1

11.15: Kézilabda, klubvilágbajnokság, a 7. helyért, Montada (marokkói)-Burgan SC (kuvaiti)

13.45: Kézilabda, klubvilágbajnokság, az 5. helyért, EC Pinheiros (brazil)-Füchse Berlin (német)

16.15: Kézilabda, klubvilágbajnokság, a 3. helyért, al-Ahli SC (egyiptomi)- Zamalek SC (egyiptomi)

18.15: Kézilabda, klubvilágbajnokság, döntő, One Veszprém HC-Barcelona (spanyol)

23.00: Baseball, MLB, rájátszás, wild card

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Sznúker, Sencsen Open

Eurosport 2

23.00: Golf, PGA Tour Black Desert Championship, 1. nap

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Dánia-Portugália

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Németország-Szerbia

Arena 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Görögország-Hollandia

Match 4

20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Wales-Norvégia

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Kezdőlap    Sport    Portugália Ronaldo nélkül, Haaland, Hollandia – válogatott tétmeccsek ma a tévében

labdarúgás

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Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
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2026.10.01. csütörtök, 18:00
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a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
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