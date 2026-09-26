Manchester City-ügy: pontlevonás, kizárás, címfosztás, mi jöhet?

Az elemzést író Mark Doyle a The Damned United (Átkozott United) című filmet idézi. A David Peace bestsellerszerző regényében elmesélt történet igazságtartalmát számos valós szereplő vitatja. Egy dologban azonban szinte mindenki egyetért: 1974 júliusában, a Leeds United új menedzsereként tartott egyik legelső edzésén Brian Clough valóban kiállt a vitathatatlanul tehetséges, ám hírhedten agresszív futballt játszó keret elé, és közölte velük: nyugodtan dobják a szemétbe az összes érmüket, mivel egyiket sem tisztességes úton szerezték.

„Rohadt csalással értetek el mindent” – jelenti ki hírhedt módon a Michael Sheehan által alakított Clough a könyv filmváltozatában, utalva a Leeds állítólag alattomosan durva játékstílusára. Ott nem vetődött fel bármiféle korrupció.

Csakhogy most a Manchester City kapcsán– az Athletic első jelentése nyomán – kiderült: bűnösnek találták a klub ellen 2023 februárjában, a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt emelt 115 vádpont közül 114-ben. Olyan komoly ügyről van szó, amely képes lehet teljesen megváltoztatni az angol labdarúgás jövőjét azáltal, hogy átírja a múltját.

Bár a hírek szerint a Premier League elsöprő győzelmet aratott a Manchester City felett, ez aligha lesz ünneplésre okot adó siker, hiszen maga a bajnokság, amelyet a liga működtet, teljes mértékben elveszítheti a hitelességét.

Természetesen még várnunk kell arra, hogy kiderüljön: milyen szankciókat szab ki a Premier League a Manchester Cityre – amelynek egyébként még jogában áll fellebbezni a döntés ellen.

A rivális klubok egyes szkeptikus szurkolói valóban úgy vélik, hogy az Etihad-stadion csapata megússza az ügyet egy pénzbírsággal és némi, a végeredményt nem befolyásoló pontlevonással.

Az ügyet ismerő jogi szakértők szerint azonban ez rendkívül valószínűtlen. A sportágban még sosem fordult elő ekkora horderejű pénzügyi botrány; a vádak súlyossága példa nélküli, így minden bizonnyal a kiszabott büntetés is az lesz.

Ne feledjük, az Everton (hatpontos levonás) és a Nottingham Forest (négypontos levonás) esetében a Premier League pénzügyi szabályzatának csak kisebb megsértéséről volt szó.

A Chelsea-t eközben – vitatható módon – csupán pénzbírsággal sújtották ügynököknek és harmadik feleknek teljesített illegális kifizetések miatt. A Kékek maguk jelentették az esetet a Premier League-nek, mivel a szabályszegések nem a jelenlegi tulajdonosokhoz, hanem Roman Abramovics időszakához kötődtek. A Clearlake konzorcium így a vizsgálat minden szakaszában teljes körűen együttműködött.

A City vezetői ezzel szemben az egész folyamat során végig hangoztatták ártatlanságukat, ami valószínűtlenné teszi az enyhe ítéletet.

Ennek következtében fennáll a valós esélye annak, hogy a Cityt olyan mértékű pontlevonással sújtják, amely a kiesést nem csupán lehetségessé, hanem valószínűvé teszi.

Egyelőre nem tisztázott, hogy megfosztanák-e a klubot a megszerzett bajnoki címektől. Mindenképpen erős érvek szólnak amellett, hogy a City 2009 és 2018 közötti – vagyis a vizsgálat tárgyát képező időszakban elért – összes eredményét érvénytelenítsék. Felvethető, hogy az elmúlt nyolc év eseményei nem valósulhattak volna meg azon állítólagos pénzügyi csalások nélkül, amelyek megteremtették a költséges alapjait annak, hogy a City az angol labdarúgás meghatározó erejévé váljon, és végül 2023-ban elhódítsa a „triplát”.

A City korábbi menedzsere, Pep Guardiola korábban hevesen ellenezte azt az elképzelést, hogy elvegyék a klub trófeáit egy esetleges elmarasztaló ítélet esetén.

„Ugyan már! Azok a pillanatok a Cityé maradnak, függetlenül az ítélettől – érvelt a katalán szakember még 2023-ban. – Gondoljanak csak arra, mit értünk el... Ott van Sergio Agüero gólja, azt senki sem veheti el tőlünk. Nem is tudom, vajon mi tehetünk arról, hogy Steven Gerrard elcsúszott az Anfielden?”

Nyilvánvalóan nem ők tehettek róla. Ám állítólagos felelősség terheli őket azon pénzügyi csalások miatt, amelyek révén Manuel Pellegrini Cityje abba a helyzetbe került, hogy kihasználhassa az említett botlást. Ráadásul a Guardiola által emlegetett varázslatos pillanatok vitatható módon csak azért lehettek a Cityéi, mert azokat valaki mástól „lopták el”.

Danny Murphy, a Liverpool korábbi középpályása már rámutatott arra, hogy az emlékeket valójában nem lehet elvenni. Az érmeket és a trófeákat viszont igen, és sokatmondó, hogy Jürgen Klopp – akinek a Liverpoolja a 2018–2019-es és a 2021–2022-es szezonban is épphogy lemaradt a bajnoki címről Guardiola Cityjével szemben – korábban kijelentette: ha a Cityt bűnösnek találják, ő maga állja majd a söröket, és saját kertjében rendez felvonulást egykori játékosai számára.

A City számára azonban még nagyobb aggodalomra adnak okot a lehetséges jogi és pénzügyi következmények.

A Manchester United – amely az elmúlt 18 évben háromszor is a City mögött végzett a második helyen – sajtóhírek szerint már vizsgálja, milyen gazdasági hatással voltak a City szabályszegései a saját bevételeire; és alighanem a Liverpool (szintén háromszoros második) és az Arsenal (két „elveszített” bajnoki cím) is hasonló lépéseket tesz.

A probléma ezzel még nem ér véget, hiszen a City más klubokat is megfosztott a legjobb négy közé jutástól – és ezzel a Bajnokok Ligája-szereplés lehetőségétől, valamint az azzal járó busás pénzjutalomtól. A kártérítés esetleges összegét ebben a korai szakaszban lehetetlen megbecsülni – akárcsak a Premier League hitelességében esett, potenciálisan helyrehozhatatlan kárt, hiszen ha a bűnösséget kimondó ítélet jogerőre emelkedik, a futballtörténelem legnagyobb csalási ügye azzal fenyeget, hogy a Premier League elmúlt 18 évét puszta hazugságnak tünteti fel.

Egy dolog azonban biztos: a City hírneve alaposan megtépázódik. A várhatóan elhúzódó fellebbezési eljárás kimenetelétől függően minden korábbi siker mellé odakerülhet egy pötty, és a legtöbb semleges megfigyelő szemében minden diadal megkérdőjeleződik.