A napelemes szövetség így finomhangolná a Tisza-kormány által újraélesztett pályázatot

Az otthoni energiatároló programot még az előző kormány ideje alatt indították el, jól is sikerült, 130 ezernél is több pályázat érkezett be. Azoknak a háztartásoknak volt nagyon vonzó, akik szerettek volna egy energiatárolót is beszerelni a napelemes rendszerük mellé, vagy akik esetleg most tervezték, hogy napelemes rendszert építenek, és rögtön energiatárolót is létesítenek hozzá.

„Ez egy 100 százalékos támogatás volt. Az eredeti keret nem is volt elég, mert nagyon sokan jelentkeztek rá. Az otthoni energetikai pályázatot még a választások előtt felfüggesztették, és most kijött egy módosítás a pályázatkezelő oldalán, amiben közölték azt, hogy néhány változtatással, de bővítették a határidőt” – idézte fel az InfoRádió megkeresésére Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke.

Szerinte a legfontosabb módosítás az, hogy egyáltalán újraindult a pályázat, nem pedig eltörölték a felfüggesztés után, a napelemszövetség ugyanis hónapok óta kéri az új kormányt, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzon, kérve azt is, hogy ezt a meglévő pályázatot mindenképpen csinálják végig.

Történt viszont benne egy csökkentés azokban az esetekben, ahol háztartási méretű kiserőművek, tehát napelemes rendszerek már működnek, fenn vannak a tetőn, náluk csökkentették a pályázati összeget 2,5 millió forintról 1,8 millió forintra.

„Arra hivatkozott az államtitkár úr, hogy menet közben változott az árfolyam, kedvezőbb lett, illetve hogy csökkent az energiatárolók piaci ára, ezért szűkítették 2,5 millióról 1,8 millióra a pályázati összeget. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a keretet is csökkentették, úgy számolnak, hogy sokkal, akár tízezerrel is több háztartás nyerhet a pályázaton. Azonban az esetekben, ahol viszont még nincs napelemes rendszer, ott megmaradt a 2,5 millió forint támogatás” – rögzítette.

Az energiatárolókra is igaz az, hogy minél később vesz valaki, annál újabbat, modernebbet, annál hatékonyabbat tud vásárolni, de az Szilágyi László szerint komplex kérdés, hogy tényleg alacsonyabb-e ezek ára.

Amikor ugyanis ezt a pályázatot kiírták és elkezdtek jönni az értesítések, akkor sok olyan kivitelező volt, aki megvett és betárazott ilyen tározókat, tehát a piacon elindult egy vásárlás, még ha nem is a végfelhasználóknál. A hónapokkal ezelőtti áron megvették ezeket, de így a piaci ár csökkenése náluk nem érvényesül. Ugyanígy az árfolyam-váltakozás sem stabil tényező szerinte, ennek a kockázata a napelemes kivitelezőknél lesz.

Azt viszont szerinte érdemes különválasztani, hogy valaki teljesen új rendszert telepít vagy tényleg csak energiatárolót, a szakszövetség fog is írni javaslatot ezzel kapcsolatban.

„Van egy nagyon fontos harmadik eshetőség is, amikor az energiatároló mellett az invertert is cserélni kell, hiszen ebben a pályázatban többek között azt is módosították, hogy mindenképpen olyan inverternek és tárolónak kell lennie a rendszerben, ami távvezérelhető. És a régebben telepített, jellemzően szaldós napelemes rendszerekhez nem lehet invertercsere nélkül csatlakoztatni az energiatárolót. Én úgy gondolom, hogy a pályázat nyerteseinek a nagy részét fogja érinteni az invertercsere is. Abban az esetben, amikor viszont invertert kell cserélni, tárolót kell vásárolni, az 1,8 millió forintos összeg már nem lesz annyira piacképes” – figyelmeztetett Szilágyi László.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.