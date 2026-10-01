ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.86
usd:
326
bux:
143459.94
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nyugdíjas pár termékeket válogat egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Pexels

Árrésstop: búcsút sürget a JVSZ

Infostart / MTI

Eljött az árrésstop kivezetésének ideje, jelenleg ugyanis az alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal, az erős forint árfolyam és a jegybank hosszú távú inflációs céljának csökkentése ugyanis megteremtették a kivezetés ideális gazdasági környezetét – közölte a Joint Venture Szövetség (JVSZ).

A JVSZ elemzése szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom közel egyharmadát érintő, piacellenes intézkedés 18 hónapja torzítja a piacot (a korábbi árszabályozásokkal együtt több mint 4 éve), ráadásul az uniós joggal sem egyeztethető össze.

Emlékeztetnek: a korábban széles körben elterjedt lakossági élelmiszerakciók – amelyek gyakran igazi versenyhelyzetet teremtettek a hazai kiskereskedelmi láncok között – eltűntek az elmúlt években.

Mindeközben a kereskedelmi láncok többszáz milliárd forint nagyságrendű veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni. Az élelmiszerek esetén 10 százalékos kiskereskedelmi árrés mélyen elmarad a szupermarketek 30 százalék körüli költségszintjétől. Emiatt egyre több üzlet hajt végre létszámleépítést vagy rövidíti nyitvatartási idejét, ami negatívan érinti az üzletmenetet – figyelmeztet a szövetség.

A JVSZ álláspontja szerint a szabályozás a hatályán kívül eső, kisebb üzletekre is negatív hatással volt, ugyanis kisebb volumenük miatt az alapból magasabb beszerzési árak és a magasabb fajlagos költségek miatt nem tudtak vásárlóiknak versenyképes árú termékeket kínálni.

A közlemény idézi Csorbai Hajnalkát, a JVSZ elnökét, aki szerint már a szabályozás bevezetésekor szakmailag hibás volt az árrésstop indoklása, ugyanis az akkoriban jelentősen megemelkedett árak nem a kereskedelmi árrés, hanem például az alapanyagárak miatt emelkedtek.

Az intézkedés kifejezetten hátrányosan érintette a magyar beszállítókat és ezen keresztül a magyar agrárium egészét is, mert a kereskedők a veszteségminimalizálás érdekében esetenként rákényszerültek az importárelőny kihasználására

– emlékeztet a közlemény.

A JVSZ szerint az árrésstop fenntartása a magyar gazdaság jelenleg alacsony beruházási környezetében tovább rontja a beruházási hajlandóságot, a magyar beszállítók ugyanis nem tudnak olyan hasznot elérni, amely lehetővé tenné a beruházáshoz szükséges profit megteremtését.

Az árrésstop kivezetésével ugyanakkor újra megjelenhetnek a piaci igényekhez illeszkedő akciós termékek, amelyek fokozzák a vásárlói keresletet, ezzel növelik a kiskereskedelmi forgalmat, és ezzel az állami bevételeket is – áll a közleményben.

Csorbai Hajnalka szerint a jegybank hosszútávú inflációs céljának csökkentése különösen indokolttá teszi, hogy a magyar gazdaságban meglévő, mesterséges inflációs feszültségeket mielőbb megszüntessék; az árrésstop kivezetése ennek első logikus lépése.

A Joint Venture Szövetség magyar és nemzetközi hátterű kis-, közép- és nagyvállalatokat tömörít negyven éve; tagvállalatainak cégcsoportjai a magyar GDP csaknem egyharmadát adják.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Árrésstop: búcsút sürget a JVSZ

kereskedelem

infláció

joint venture szövetség

árrésstop

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, merre tart a lavina

Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, merre tart a lavina

A játékospiacot is komolyan átalakíthatja a Manchester City labdarúgócsapatának ügye – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász, aki szerint az elmúlt évek egyik legeredményesebb klubjának tönkretétele még a riválisoknak sem feltétlenül kedvezne.
 

Guardiola: „Hadd fogalmazzak világosan: együtt fogunk túljutni ezen”

A Manchester City egyik főtámogatója jogi lépéseket fontolgat – a Premier League ellen!

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.
VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

A modern sertésgenetika és egy átfogó, uniós szintű állategészségügyi reform jelentheti a kiutat a sertéságazatot idén sújtó gazdasági, környezeti és járványügyi válságból. A Topigs Norsvin kecskeméti szakmai rendezvényén a szakértők hangsúlyozták, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) elleni hatékony fellépéshez és a fenntartható termeléshez a szigorú szankciók helyett rugalmasabb szabályozásra, a gazdák méltányos kártalanítására, valamint a klímaváltozást jól tűrő, könnyen kezelhető állományok tenyésztésére van szükség - jelentette az Agrárszektor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Akár Michelin-csillagos étteremben is vacsorázhatunk kedvezményes, fix áras menüsorral az október 18-ig tartó Étterem Héten.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 09:58
Lejárt a határidő, mégis érvényben maradt a kamatstop – részletek
2026. szeptember 30. 16:18
16,3 milliárd profitot termelt az OPUS az első félévben
×
×