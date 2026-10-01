Elkezdődött: most érdemes étterembe menni, ha olcsóbban szeretnénk enni

Ma indul és október 18-ig tart a jubileumi, 30. Országos Étterem Hét. A programsorozat lényege változatlan: a résztvevő kiváló éttermek a minőségi gasztronómia legjavát bemutató, általában három fogásos menüsoraikat fix árakon kínálják – írja közleményében a DiningCity étteremajánló.

A jubiláló DiningCity Országos Étterem Hétre még az elmúlt napokban is neveztek be újabb éttermek, így összességében 251 hazai top étterem csatlakozott országszerte. Az előző évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az eredeti egy hetes időtartam helyett már 18 nap áll a hazai éttermek kiváló képviselőinek rendelkezésére, hogy megmutassák kínálatuk legjavát.

Az eseményre összeállított több fogásos menüsorokat fix árakon kínálják, az előző évhez képest változatlan árakon.

A reprezentatív ételsorokat

a top kategóriájú éttermek 6900 Ft-tól,

a prémium besorolásúak 8900 Ft-tól,

az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10 900 Ft-tól kínálják,

szervizdíjjal együtt. Az alapanyagok a lehető legszínvonalasabbak: az Angus marhától a bébi tintahalon át a burgundi csigáig a lehető legszélesebb palettáról válogatnak a séfek, olyan fogásokat készítve, mint a bélszín carpaccio, a fácánesszencia vagy a baszk sajttorta. A kínálatban természetesen valamennyi korszerű táplálkozási irány kedvelői és a speciális értrendet követők is megtalálják majd a nekik megfelelő választékot.

Az eseményen idén először Michelin-csillagos étterem is részt vesz: a Michelin-csillagos, Ráday utcai Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17 900 forintért fogyaszthatják el.

A színvonalat jól jellemzi, hogy a résztvevők jelentős része szerepel a hazai gasztrokiadványok Top 100-as elitjében, 20 étterem pedig nemzetközi Michelin-ajánlással büszkélkedhet. A résztvevők között megtalálható az ország egyik legnépszerűbb étterme, az encsi Anyukám Mondta, és frissen csatlakozott a szintén Michelin ajánlással rendelkező tatai Platán Bisztró is.

A rendezvényre korlátozott számban még foglalhatók asztalok az etteremhet.hu weboldalon. A szervezők és a résztvevő éttermek célja, hogy minél szélesebb rétegeknek mutathassák be elérhető árakon a minőségi vendéglátás élményét. A prémium éttermek magával ragadó atmoszférájának megfelelően viszont az Országos Étterem Héten a helyek száma limitált.