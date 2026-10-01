ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
368.29
usd:
326.15
bux:
143233.12
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Two empty wine glasses sitting in a restaurant on a warm sunny afternoon.
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Elkezdődött: most érdemes étterembe menni, ha olcsóbban szeretnénk enni

Infostart

Október első napján indult az idén jubileumot ünneplő Országos Étterem Hét, melynek során országszerte több mint kétszázötven vendéglátóhelyen ehetünk kedvezményesen.

Ma indul és október 18-ig tart a jubileumi, 30. Országos Étterem Hét. A programsorozat lényege változatlan: a résztvevő kiváló éttermek a minőségi gasztronómia legjavát bemutató, általában három fogásos menüsoraikat fix árakon kínálják – írja közleményében a DiningCity étteremajánló.

A jubiláló DiningCity Országos Étterem Hétre még az elmúlt napokban is neveztek be újabb éttermek, így összességében 251 hazai top étterem csatlakozott országszerte. Az előző évek jól bevált gyakorlatának megfelelően az eredeti egy hetes időtartam helyett már 18 nap áll a hazai éttermek kiváló képviselőinek rendelkezésére, hogy megmutassák kínálatuk legjavát.

Az eseményre összeállított több fogásos menüsorokat fix árakon kínálják, az előző évhez képest változatlan árakon.

A reprezentatív ételsorokat

  • a top kategóriájú éttermek 6900 Ft-tól,
  • a prémium besorolásúak 8900 Ft-tól,
  • az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10 900 Ft-tól kínálják,

szervizdíjjal együtt. Az alapanyagok a lehető legszínvonalasabbak: az Angus marhától a bébi tintahalon át a burgundi csigáig a lehető legszélesebb palettáról válogatnak a séfek, olyan fogásokat készítve, mint a bélszín carpaccio, a fácánesszencia vagy a baszk sajttorta. A kínálatban természetesen valamennyi korszerű táplálkozási irány kedvelői és a speciális értrendet követők is megtalálják majd a nekik megfelelő választékot.

Az eseményen idén először Michelin-csillagos étterem is részt vesz: a Michelin-csillagos, Ráday utcai Costes menüsorát a vendégek ezen az eseményen 17 900 forintért fogyaszthatják el.

A színvonalat jól jellemzi, hogy a résztvevők jelentős része szerepel a hazai gasztrokiadványok Top 100-as elitjében, 20 étterem pedig nemzetközi Michelin-ajánlással büszkélkedhet. A résztvevők között megtalálható az ország egyik legnépszerűbb étterme, az encsi Anyukám Mondta, és frissen csatlakozott a szintén Michelin ajánlással rendelkező tatai Platán Bisztró is.

A rendezvényre korlátozott számban még foglalhatók asztalok az etteremhet.hu weboldalon. A szervezők és a résztvevő éttermek célja, hogy minél szélesebb rétegeknek mutathassák be elérhető árakon a minőségi vendéglátás élményét. A prémium éttermek magával ragadó atmoszférájának megfelelően viszont az Országos Étterem Héten a helyek száma limitált.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elkezdődött: most érdemes étterembe menni, ha olcsóbban szeretnénk enni

kedvezmény

étterem

gasztronómia

vendéglátás

akció

országos étterem hét

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó
Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.
Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

Betelt a hálózat, elakadtak a beruházások: állami hálózatépítő céget hoznak létre a britek

Great British Grid (GBG) néven új, állami tulajdonú hálózatfejlesztő céget hoz létre a brit kormány, hogy gyorsabban haladjanak az áramhálózati beruházások – írja az Enerdata

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős

Döbbenetes látvány fogadja a túrázókat a Mecsekben: fontos vízforrás száradt ki, nem csak az aszály a felelős

Csontszáraz kövek, néhány apró vízfolt és hosszabb szakaszokon teljesen üres patakmeder fogadja mostanában a kirándulókat a pécsi Éger-völgyben.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 10:22
Tarr Zoltán: öt évre visszamenőleg átnézik az NKA-költéseket
2026. október 1. 10:10
Magyar Péter rendkívüli kormányülést jelentett be
×
×