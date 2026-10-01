Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, mi lehet a lavina következő állomása

Mint arról korábban beszámoltunk, az angol Premier League pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésével kapcsolatos összes vádpontban bűnösnek találta a Manchester City labdarúgóklubját az ügyet vizsgáló független bizottság. Még nem döntöttek, milyen szankciók jönnek, de „ez a fegyelmi ügy és az ezzel kapcsolatos döntés a Premier League történetének legjelentősebb ilyen jellegű esete”.

Dénes Ferenc sportközgazdász szerint a szabálysértések súlya, milyensége, egyértelműsége azért vitatható, nem véletlenül húzódik ez az ügy már hosszú évek óta, de ha valaki szabály sért, vállalnia kell annak következményeit. Talán furcsának hangozhat – jegyezte meg –, de mint Manchester United-szurkoló, személy szerint nem szeretné, ha a City nem lenne versenytárs, mert a sport lényegét az izgalmas mérkőzések adják, a sava-borsa a rivalizálás. „A Manchester City egy kiemelt rivális, jó lenne továbbra is velük futballozni” – fogalmazott.

Ugyanakkor nagyon sok szabályt megsértettek, gyakorlatilag a vádpontok egy az egyben igazolódtak a hosszú vizsgálat végére, a klub azonban péntekig még fellebbezhet, és nyilván meg is fogja tenni. Hogy végső soron milyen következményekre számíthat a City, azzal kapcsolatban a szakértő kifejtette: a legtöbben pontlevonásokról beszélnek, és hogy a vizsgált időszakban ennek megfelelően újra kellene írni a bajnoki táblázatokat, de ezt Dénes Ferenc méltánytalannak gondolná azokkal szemben, akik pályára lépve „remek focit játszottak, és megszolgálták a bajnoki címeket”, Pep Guardiolát is ide értve. De reálisnak tartja, hogy pontokat vonjanak le, minek okán a Manchester Citynek nem a bajoki címért, hanem a bennmaradásért kell majd küzdeni ebben az évben – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy az ügynek milyen hatásai lehetnek az angol labdarúgó-bajnokság presztízsére, akár színvonalára, azt válaszolta, hogy ha Nagy Hatosból” (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United és Tottenham Hotspur) az egyik kiesik, az nem jó, de a Premier League azért nagyon-nagyon erős. Hozzátette, hogy a szabálysértések fele, amit elkövettek az volt, hogy a szponzori szerződéseket másképp értelmezték a Manchester City tulajdonosai és az angol szabályzatok. Amikor megjelentek Manszúr sejkék, adva volt egy bevételkiadás szerkezet, amit az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és a Premier League sem enged tőkeinjekcióval mesterségesen felpumpálni, csak szigorúan ellenőrzött kereskedelmi bevételeken lehet „szépen felfelé lépni a ranglétrán”.

A City viszont azt csinálta, hogy olyan szponzorokat hozott be, amelyek egy-két év alatt iszonyú magasra emelték a bevételi szerkezetét a klubnak, a vita pedig azon folyik, hogy ezek a szponzorok kötődnek-e Manszúr sejkérdekeltségi köréhez vagy nem. „Azt szoktam viccesen mondani, hogy az Arab Emirátusban nehéz olyan céget találni, amelyik ne kötődne a sejkékhez (…), de azért az látszik, hogy valamilyen módon volt csúsztatás a dologban. Bár ezt nem könnyű bizonyítani, de ezek szerint a vádhatóságok bizonyították” – mondta Dénes Ferenc, egyértelműsítve, hogy nem olyanok történtek, hogy mondjuk megvesztegettek bírókat, hanem mesterségesen felpumpálták a költségvetésüket, ami persze, amennyiben jogtalanul tették, nem fair, „de azért egy olyan csapatot láttunk az elmúlt években, amit élvezet volt nézni”.

Hogy melyek lehetnek azok az egyesületek akár Angliában, akár azon kívül, amelyek viszonylagosan profitálni tudnak ebből a helyzetből, azzal kapcsolatban a sportközgazdász azt mondta, hogy ez annak függvénye, hogy mi lesz a játékjogokkal. Szerinte a játékosoknak nyilván már „kattog az agyuk, hogy most merre tovább”, és nem is a pénzük miatt, hanem az egyéni márkák szempontjából, mert egy megbélyegzett csapatban játszani azért az egy elgondolkoztató dolog. Miközben egy kiesés ellen küzdő Man. Cityben lévő sztárnak a márkaértéke sem nő, inkább csökken. Ezért sokan el fognak gondolkodni, hogy merre tovább – ismételte meg.

Amennyiben tömegével lépnek majd ki a Manchester Cityből a játékosok, az a játékjogpiacon generálhat egy jókora túlkínálatot, mert ugyanazon az áron, ugyanazzal a fizetéssel nem tudnak majd piacra lépni, és azok a klubok, amelyeknek még van valamennyi pénzük a „sapka” fölött, tehát a pénzügyi szabályok betartásával tudnak még játékjogokat vásárolni, azoknak adott esetben jól jöhet – mondta Dénes Ferenc, megjegyezve, hogy nem pont a Barcelonára gondol, mert szerinte ott is lenne mit vizsgálni. „De azért van egy-két klub, amelyik tudna vásárolni játékjogokat, és így meg tudnak erősödni. És hát azért vannak ugrások, hiszen olyan csapatok, szintén nem feltétlenül profitorientáltak, a Paris Saint-Germainre gondolok, amelyek szívesen erősítenének keretet” – fogalmazott a sportközgazdász, aki úgy véli, hogy a játékpiaci mozgások lesznek a legérdekesebbek az ügy következtében.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.