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Példátlan botrány a Premier League-ben, akár a bajnoki címeit is elveszítheti a City

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A Manchester City nagy bajban van. A The Athletic értesülései szerint a klubot pénteken délután bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak megsértése miatt ellene felhozott 115 vádpont közül 114-ben.

Tizennyolc hónappal ezelőtt a Premier League 115 vádpontot tartalmazó listát állított össze a manchesteri klubbal szemben; a vádak szerint a klub rendkívüli mértékben sértette meg a pénzügyi szabályokat.

A 115 vádpont közül 54 például arra vonatkozott, hogy a klub nem szolgáltatott pontos pénzügyi adatokat a 2009–2010-es és a 2017–2018-as szezon közötti időszakban.

Korábban Richard Masters, a Premier League elnöke már jelezte, hogy a Manchester City szabályszegéseivel kapcsolatos vizsgálat a vártnál tovább tart.

A Manchester City fellebbezni fog a külön erre a célra kijelölt bizottság döntése ellen. A klubra váró büntetés mértéke egyelőre nem ismert.

A The Athletic szerint a lehetséges szankciókat a Premier League szabálykönyvének W.51-es pontja rögzíti. A büntetések a megrovástól és a pénzbírságtól kezdve a pontlevonáson át egészen a Premier League-ből való kizárásig terjedhetnek.

Fontos részlet, hogy a pontlevonás alkalmazható mind a döntés időpontjában, mind visszamenőleges hatállyal, ami felveti annak lehetőségét, hogy a Manchester City akár korábban megszerzett bajnoki címeket is elveszíthet.

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Kezdőlap    Sport    Példátlan botrány a Premier League-ben, akár a bajnoki címeit is elveszítheti a City

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