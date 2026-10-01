ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.25
usd:
323.55
bux:
0
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szőlő, szüret, ősz, napfény.
Nyitókép: Pixabay

Korábban kezdődött a szüret – Tokajban is változásokat hozott az éghajlat

Infostart / MTI

A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj-Hegyalján, a borvidék egyes területein ugyan jelentős a terméskiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők.

Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az MTI-nek kifejtette: az idei évjárat meleg és száraz, a nagy hőösszeg pedig felgyorsította az érés dinamikáját. Emiatt a korábbi évek átlagához képest hamarabb kezdődött a szüret, és a száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították.

Elmondása szerint a termelők egy része most már az édesborokhoz szükséges alapanyagra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt a további érés, illetve hogy megfelelő időjárási körülmények között a nemes töppedési, a botritiszes folyamatok elindulhassanak. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszúképződés ebben az évjáratban.

A hegyközségi tanács elnöke szerint

a borvidéken egész évben mindössze mintegy 180-200 milliméter csapadék hullott, ez kevés,

a szőlő azonban mélyre hatoló gyökérzetével képes a talaj mélyebb rétegeiben lévő nedvességet is hasznosítani. Jelezte, a dűlők különböző adottságai és vízmegtartó képessége miatt jelentős eltérések alakultak ki az egyes ültetvények között is

Molnár Péter elmondta, az idősebb tőkék általában jobban viselték a szárazságot, míg a fiatalabb ültetvények érzékenyebben reagáltak a vízhiányra. A fajták között is van különbség: a furmint ellenállóbb a szárazsággal szemben, míg a hárslevelűt jellemzően kedvezőbb vízellátottságú területekre telepítik. Jelezte,

  • a mennyiségi veszteség mértéke szintén területenként változó, egyes dűlőkben azonban jelentős kiesést tapasztalnak, miközben máshol a korábbi évekhez hasonló mennyiséget tudnak betakarítani.
  • A már elkészült borok alapján ugyanakkor kedvező tapasztalatokról számolt be: jó ízeket, harmóniákat lát, véleménye szerint szép borok kerülhetnek ki az idei évjáratból.

A Grand Tokaj Zrt.-nél szintén a termőhelyek közötti különbségeket tapasztalták az idei szüret során. Götz István vezérigazgató elmondta, a rendkívül meleg, száraz nyár miatt náluk is korábban kezdődött a betakarítás. A borászat céltermékek szerint ütemezi a felvásárlást, ezért külön időpontokban nyitják meg a kapukat az egyes kategóriákhoz szükséges szőlő számára.

A Grand Tokaj mintegy 70 hektáros saját ültetvényén elsősorban prémium alapanyag előállítására törekszik, ezért ezeken a területeken igyekeznek minél tovább a tőkén tartani a szőlőt. A vezérigazgató szerint a mennyiségben és a szemek méretében is nagy eltérések mutatkoztak: a déli, délnyugati fekvésekben helyenként nagyon apró bogyókat találtak, míg az eltérő tájolású területeken, esetenként kedvezőbb körülmények maradtak fenn a szőlő fejlettségében.

A vállalat az idei szezonban mintegy 440 hektárnyi terület 390 termelőjével kötött szerződést, és a borvidék mind a huszonhét településéről vásárol fel szőlőt. Az édes borokhoz szükséges alapanyaggal kapcsolatban Götz István azt mondta, jelenleg is zajlik a szüret, és várják a magasabb mustfokú szőlőt, ugyanakkor az idén nem tapasztalható olyan mértékű botritiszesedés, amely jelentős aszútermést vetítene előre. Azt mondta, az idei évjárat várhatóan inkább a könnyű, üde, friss gyümölcsös száraz és félédes borokról szólhat, mintsem a tokaji aszúról.

A tarcali Majoros Birtokon még erősebben megmutatkozott a szárazság hatása. Majoros László borász szerint az év egészen májusig kedvezően alakult, ezt követően azonban olyan száraz időszak kezdődött, amely a szüretig kitartott. Úgy fogalmazott, a tarcali és a Tokaj környéki löszös területeken különösen erősen érződött a vízhiány. A kötöttebb talajú, jobb víztartó-képességű, északabbra fekvő területeken, illetve az idősebb ültetvényeken ugyanakkor kevésbé okozott súlyos károkat az aszály.

Majoros László saját, mintegy 4,5 hektáros területén a korábbi évek termésének mindössze 40-50 százalékát tudta betakarítani. Azt mondta, a mennyiségi veszteség ellenére a minőséget kiválónak tartja: szép aromákról, jóegyensúlyokról és megfelelően zajló erjedésről számolt be. Hozzátette, késői szüretelésű bor készül idén is, borkülönlegességhez azonban nem volt elegendő alapanyag.

A borász szerint az idei év is jól mutatja, hogy

a Tokaji borvidéken egyre fontosabb kérdés az alkalmazkodás az időjárási szélsőségekhez.

A hosszabb ideje tartó csapadékhiány miatt már a következőévjárat szempontjából is meghatározó lehet, hogy érkezik-e elegendő őszi és téli csapadék.

Molnár Péter hegyközségi elnök szerint a borvidék fenntarthatósága miatt az alkalmazkodás kulcskérdés. A szőlőtermesztési gyakorlatot is hozzá kell igazítani a megváltozott környezeti feltételekhez, a talajműveléstől kezdve a növénylombozatának alakításáig. Példaként említette, hogy korábban az volt az általános szemlélet, hogy a fürtöknek minél több napfényt kell kapniuk, ezért a termelők erőteljesen kilevelezték a fürtzónát. A magasabb hőmérséklet és az erősebb UV-sugárzás miatt azonban ma már óvatosabban járnak el, a lombozat egy részét árnyékolásra használják, hogy kedvezőbb mikroklímát teremtsenek a fürtök körül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Korábban kezdődött a szüret – Tokajban is változásokat hozott az éghajlat

tokaj

borászat

szüret

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mostantól megyék vannak vármegyék helyett, eltűnnek a gigaplakátok, és a TEK is megszűnt eddigi formájában
változások október 1-től

Mostantól megyék vannak vármegyék helyett, eltűnnek a gigaplakátok, és a TEK is megszűnt eddigi formájában
Október 1-jétől változások léptek életbe: megszűnt a „vármegye” elnevezés: a vármegyék ismét megyék, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá került a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnt az Országgyűlési Őrség. Az Államkincstárnál is változások léptek életbe a bankszámlák kapcsán.
 

A napelemes szövetség így finomhangolná a kormány által újraélesztett pályázatot

Kabineteket hoztak létre a kormány tehermentesítésére, sok ügyben önállóan dönthetnek

Új szabály az Államkincstárnál, sokakat érinthet

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Közel az igazság napja, de valójában ki volt ügynök? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

A besúgók többségét „papíron” hazafias alapon szervezte be a kommunista titkosrendőrség, de valójában mindenkit megzsaroltak valamivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.
 

Három irattípussal áll elő a nyitottaktak.hu

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!

Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!

Hol vannak még olyan befektetési lehetőségek, amiket nem fedezett fel teljesen a piac? Október 21-én a Portfolio Investment Day-en erre is keressük a választ. Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő senior portfóliómenedzsere és Molnár Péter, az Erste Investment nyersanyagpiaci specialistája mutatja meg, milyen lehetőségeket teremthetnek az energiapiacot felforgató folyamatok, és mik azok az energetikai és nyersanyagpiaci befektetések, amikben még komoly potenciál lehet. A konferencián Magyarország vezető befektetési szakemberei és ismert milliárdos üzletemberek is konkrét ötleteket hoznak, a részvényektől és állampapíroktól az energián és nyersanyagokon át egészen a bitcoinig és az ingatlanig. A konferencián van lehetőség az ingyenes részvételre, a program itt érhető el, a regisztráció pedig itt. Portfolio Signature előfizetők díjmentesen vehetnek részt az eseményen!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem stimmel valami a napelemes támogatásnál: ezt módosítaná a szakmai szövetség

Nem stimmel valami a napelemes támogatásnál: ezt módosítaná a szakmai szövetség

Újraindult az energiatárolók támogatási programja, de a napelemes szövetség szerint több ponton még módosításra lenne szükség.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate Christa Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says lawyer

US death row inmate Christa Pike taken to hospital after surviving two lethal injections, says lawyer

Her lawyer says Pike is being "provided life-saving measures" after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 07:59
Az orvoskamara egyetért a korlátozással
2026. október 1. 07:36
Mostantól megyék vannak vármegyék helyett, eltűnnek a gigaplakátok, és a TEK is megszűnik eddigi formájában
×
×