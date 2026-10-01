Fizetésképtelen lett a diszkont légitársaság

A légiforgalmi vállalat szeptember 29-én több jártát felfüggesztette. A cégvezetés ezt az Airbus 220-300-as gépeiknél felmerült műszaki problémákkal indokolta. Az Anima Wings flottáját hat Airbus 220-300 és két Airbus 320 alkotja. Előbbiek már el is hagyták Romániát, négyet az Azzora Aviation, egyet-egyet pedig SMBC Aviation Capital és az Air Lease Corporation bérelt ki.

A reorganizációs eljárást „a tevékenység folytatásához, a működés stabilizálásához és a kötelezettségek fenntartható átütemezéséhez szükséges jogi védelmi keret szükségességével” magyarázza a légitársaság.

A 2019-ben alapított Anima Wings román idegenforgalmi vállalkozók tulajdonában van. Marius Pandel, a vállalat igazgatótanácsának elnöke tavaly azt nyilatkozta, hogy az Anima Wings 2025-ben egymilliónál több utast fog szállítani, az árbevétele pedig 450-500 millió lej (mintegy 31-35 milliárd forint) lesz. Az eredmények elmaradtak a várttól, a cég 330 millió lej (mintegy 23 milliárd forint) árbevétel mellett 107 millió lej (mintegy 7,4 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet, miközben az adósságállománya közel megötszöröződött, 157 millió lejre (mintegy 11 milliárd forint) nőtt.

Hat év alatt az Anima Wings csak egyszer ért el nyereséget, 2024-et közel 2 millió lej (mintegy 139 millió forint) nettó profittal zárta. A légitársaságnak belföldi és külföldi járatai is vannak, több európai országba és a Közel-Keletre repül.

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