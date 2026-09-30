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Nyitókép: Klaus Vedfelt/Getty Images

Kabineteket hoztak létre a kormány tehermentesítésére, sok ügyben önállóan dönthetnek

Infostart / MTI

Lesznek szakmai kérdések, amelyek nem is kerülnek a kormányülés elé.

Megvan a Gazdasági és költségvetési kabinet vezetője: Kármán András pénzügyminiszter kapta ezt a feladatot. Mint a tárcavezető a Facebook-oldalán közölte, a kabinet önálló döntési jogkörrel jár el többek között az adópolitika, az államháztartás, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, az energia- és klímapolitika, a foglalkoztatás, az ipar és a kereskedelem, valamint a pénzügyi piacok és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok területén.

Ezzel párhuzamosan megkezdte munkáját a Fejlesztési kabinet, a Stratégiai kabinet és a Védelmi kabinet is.

A kabinetek létrehozásának célja a hatékonyabb döntéshozatal, és a kormány tehermentesítése. Ami eldönthető szakmai szinten, azt a kabinetekben döntik el és nem viszik a kormányülés elé.

A kormányzati munka új kereteit rögzítő rendelet alapján a kabinetek kéthetente, szerdánként üléseznek, saját vezetővel és állandó tagokkal. A beérkező jelentéseket és előterjesztéseket itt vitatják meg és itt is döntenek róluk – írta a miniszter.

A Fejlesztési kabinet üléséről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, a kabinet vezetője adott hírt a Facebookon. Közlése szerint az első ülésen közúti, vasúti és energetikai fejlesztésekről tárgyaltak. Mostantól a Fejlesztési kabinet lesz a kormánynak az uniós pénzek felhasználásával, az állami beruházásokkal, a turizmussal, fejlesztésekkel foglalkozó döntéselőkészítő fóruma.

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