Különleges oszlopok tűnnek fel Siófokon – itt a magyarázat

Lengyel Róbert polgármester szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy a helyi képviselő-testületnek a napokban hozott döntése értelmében a Fő tér és a vasúti pályaudvar közé tervezett sétányra kerülő oszlopok megidézik a Balaton-parti város jeles személyiségeit: művészeket, sportolókat, közéleti szereplőket. Az első oszlop, amin a Siófoknak pecséthasználati jogot adó II. Rákóczi Ferenc arcképe látható, a novemberi városnapi ünnepségre készül el az önkormányzat finanszírozásában, a többit jövőre állítják fel cégek és magánszemélyek támogatásával – tette hozzá.

A Siófoki hírességek sétányáról a város honlapján olvasható előterjesztésben szerepel, hogy a térkövezett sétányt akár húsz oszlop is szegélyezheti, ebből tíz 2027 első feléig, a többi 2028-ra, Siófok várossá nyilvánításának 60. évfordulójára készülne el. Az első tíz alkotás elkészítése árajánlattól függően 14, illetve 20 millió forintba kerül – derül ki a dokumentumból.

Az arcképcsarnokot alkotó hírességeket a mecénások választhatják ki a figyelmükbe ajánlott lista alapján. Ebben szerepel Galerius (kb. 250-311) római császár, akinek nevéhez a Balaton első szabályozása fűződik, Beszédes József (1787-1852) vízmérnök, aki megteremtette a modern siófoki hajókikötő kiépítésének és a későbbi fürdőváros megszületésének infrastrukturális feltételeit, Széchenyi István, aki a balatoni gőzhajózás kezdeményezésével hozzájárult, hogy a város modern közlekedési és turisztikai központtá váljon.

Ugyancsak szerepel a Siófokhoz köthető jeles személyek között Eötvös József (1842-1916) politikus, író, a Balaton legfontosabb irodalmi krónikása, Glatz Henrik (1845-1905), a modern siófoki üdülőváros megteremtője, id. Lóczy Lajos (1849-1920) geográfus, a Balaton-kutatás megszervezője is.

Siófok olyan híres szülötteit is említik, mint az operettkirályként emlegetett Kálmán Imre (1882-1953) zeneszerzőt, Thanhoffer Lajos (1843-1909) orvost, akadémikust, a szövettani és mikroszkópos kutatások magyarországi úttörőjét, Varga Imre (1923-2019) Kossuth-díjas szobrászművészt, és Németh Nándor (1999-) Európa-bajnok, világbajnoki érmes úszót.

A hírességek listáján szerepel a sok nyarat Siófokon töltő Krúdy Gyula (1878-1933) író és Karinthy Frigyes (1887-1938) író, aki a Balaton-parti városban halt meg.