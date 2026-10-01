A szomszédunkban ezentúl nagyon figyelniük kell az autósoknak a sebességmérőt

A szlovén hatóságok szeptember elején zárták le az új iCar5 kamerák hivatalos hitelesítését, így az adatok már felhasználhatók a szabálysértési eljárásokban – adta hírül a zaol.hu.
A rendszer alapját a szakaszos átlagsebesség-mérés képezi, aminek az a lényege, hogy ne a büntetéseket halmozzák, hanem egyenletes tempóra kényszerítsék a sofőröket, minimálisra csökkentve a gyorshajtásból eredő súlyos tragédiák esélyét.
A magyar autópályákon sem ritka jelenség, hogy a sebességmérő előtt valaki hirtelen lecsökkenti a haladási tempóját, majd a kamera után azonnal visszagyorsít. Ez a fajta „pulzáló” vezetés viszont nem csupán ritmusváltásokat erőltet a forgalomra, hanem kifejezetten balesetveszélyes helyzeteket is teremt az autópályákon.
Szlovéniában ennek most véget vetettek, hiszen az ottani sztrádákon az ottani autópálya-kezelő, a DARS és a rendőrség négy kiemelten forgalmas helyszínen indította el az ellenőrzést. Az érintett útvonalakon kihelyezett szakaszos átlagsebesség-mérés a következő szakaszokon méri a sofőrök tempóját:
- A1-es autópálya: Logatec és Vrhnika között
- A1-es autópálya: Celje és Žalec között (Maribor irányába)
- A1-es autópálya: Podmilj és Ločica közötti rész (a trojane-i alagutaknál)
- A2-es autópálya: Ljubljana Brod és Vodice között
A sebességkorlát átlépéséért sávosan emelkedik a büntetés mértéke. Az érintett zónákban a helyszíni kamerák által rögzített szakaszos átlagsebesség-mérés alapján az alábbi tarifákat szabják ki a hatóságok:
- 20 km/h alatti túllépésnél: 40 euró
- 20-30 km/h közötti túllépésnél: 60 euró
- 30-40 km/h közötti túllépésnél: 120 euró
- 40-50 km/h közötti túllépésnél: 250 euró
- 50-60 km/h közötti túllépésnél: 400 euró
- 60 km/h feletti túllépésnél: 1200 euró
Viszont azt is fontos tudni, hogy létezik egy amolyan kiskapu-féleség, ugyanis a szlovén jogszabályok értelmében a bírság összege automatikusan a felére csökken, ha azt a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kifizetik. De persze még mindig az a legjobb védekezés a borsos büntetés ellen, ha tartjuk magunkat a 130 kilométer/órás sebességhez a szlovén autópályákon – teszi hozzá a megyei lap.