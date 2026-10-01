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Driving car at motorway at high speed
Nyitókép: Darwel/Getty Images

A szomszédunkban ezentúl nagyon figyelniük kell az autósoknak a sebességmérőt

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Az átlagsebesség-mérés bevezetésével és az új kamerarendszerrel ezentúl nem lesz érdemes a gázpedálon felejteni a lábunkat Szlovéniában, mert a gyorshajtás mértékétől függően igen súlyos büntetést is kaphatunk.

A szlovén hatóságok szeptember elején zárták le az új iCar5 kamerák hivatalos hitelesítését, így az adatok már felhasználhatók a szabálysértési eljárásokban – adta hírül a zaol.hu.

A rendszer alapját a szakaszos átlagsebesség-mérés képezi, aminek az a lényege, hogy ne a büntetéseket halmozzák, hanem egyenletes tempóra kényszerítsék a sofőröket, minimálisra csökkentve a gyorshajtásból eredő súlyos tragédiák esélyét.

A magyar autópályákon sem ritka jelenség, hogy a sebességmérő előtt valaki hirtelen lecsökkenti a haladási tempóját, majd a kamera után azonnal visszagyorsít. Ez a fajta „pulzáló” vezetés viszont nem csupán ritmusváltásokat erőltet a forgalomra, hanem kifejezetten balesetveszélyes helyzeteket is teremt az autópályákon.

Szlovéniában ennek most véget vetettek, hiszen az ottani sztrádákon az ottani autópálya-kezelő, a DARS és a rendőrség négy kiemelten forgalmas helyszínen indította el az ellenőrzést. Az érintett útvonalakon kihelyezett szakaszos átlagsebesség-mérés a következő szakaszokon méri a sofőrök tempóját:

  • A1-es autópálya: Logatec és Vrhnika között
  • A1-es autópálya: Celje és Žalec között (Maribor irányába)
  • A1-es autópálya: Podmilj és Ločica közötti rész (a trojane-i alagutaknál)
  • A2-es autópálya: Ljubljana Brod és Vodice között

A sebességkorlát átlépéséért sávosan emelkedik a büntetés mértéke. Az érintett zónákban a helyszíni kamerák által rögzített szakaszos átlagsebesség-mérés alapján az alábbi tarifákat szabják ki a hatóságok:

  • 20 km/h alatti túllépésnél: 40 euró
  • 20-30 km/h közötti túllépésnél: 60 euró
  • 30-40 km/h közötti túllépésnél: 120 euró
  • 40-50 km/h közötti túllépésnél: 250 euró
  • 50-60 km/h közötti túllépésnél: 400 euró
  • 60 km/h feletti túllépésnél: 1200 euró

Viszont azt is fontos tudni, hogy létezik egy amolyan kiskapu-féleség, ugyanis a szlovén jogszabályok értelmében a bírság összege automatikusan a felére csökken, ha azt a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kifizetik. De persze még mindig az a legjobb védekezés a borsos büntetés ellen, ha tartjuk magunkat a 130 kilométer/órás sebességhez a szlovén autópályákon – teszi hozzá a megyei lap.

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Kezdőlap    Külföld    A szomszédunkban ezentúl nagyon figyelniük kell az autósoknak a sebességmérőt

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