ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.86
usd:
326
bux:
143459.94
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A portugál Cristiano Ronaldo (j) és Dzsalal Dzsajed marokkói játékvezetõ a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja második fordulójának Portugália-Üzbegisztán mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Cristiano Ronaldo magánrepülőt hivatott, felszívódott

Infostart

„Otthagyta őket a repülőtéren, és felszállt a gépre”: Sajtóhírek szerint Cristiano elutasította Jesus és a portugál szövetség elnökének kérését.

Sajtóhírek újabb fordulatról számoltak be Cristiano Ronaldo a dániai edzőtáborból való távozása kapcsán.

Cristiano percekkel azután távozott, hogy Jorge Jesus, a portugál válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tartott. Jesus határozottan állította, hogy nincs válság Ronaldo körül, ugyanakkor megerősítette, hogy a játékos nem kezdőként lép pályára a mai mérkőzésen. Tovább is ment ennél: kijelentette, hogy egyetlen játékos kedvéért sem hajlandó feladni taktikai elképzeléseit.

Portugália-szerte sokan úgy vélik, ez a távozás Cristiano Ronaldo válogatottbeli pályafutásának végét jelenti. Hivatalos bejelentés egyelőre nem történt.

Cristiano Ronaldo 23 éve viseli a portugál válogatott mezét és három trófeát is begyűjtött: egy Európa-bajnoki címet, valamint kétszer a Nemzetek Ligája-győzelmet.

A Marca című lap szerint senki sem számított arra, hogy ilyen véget ér a történet. Ahelyett, hogy egy hatalmas ünnepléssel és méltó tisztelgéssel zárult volna a portugál válogatottbeli szereplés, az egész ügy ilyen hűvös és különös módon ért véget – a részletek pedig csak lassan látnak napvilágot.

Bár a csapattal együtt érkezett Dániába, Cristiano Ronaldo azonnal elhagyta az edzéshelyszínt, amint meghallotta edzője szavait. A szállodába sietett, felkapta a táskáját, és megrendelte Madridban állomásozó magánrepülőgépét.

A gép spanyol idő szerint 22:15 körül szállt le a dán fővárosban, majd egy óra húsz perccel később vissza is indult Madridba.

Ronaldo elment. Két kulcsfigura maradt a repülőtéren, miután kudarcba fulladt az utolsó kísérletük arra, hogy maradásra bírják a játékost.

Jorge Jesus és Pedro Proenca, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke elkísérte Cristiano Ronaldót a repülőtérre, hogy megpróbálják Koppenhágában tartani őt a csapattal.

Minden igyekezetük ellenére a portugál válogatott csapatkapitánya elutasította a kérésüket, felszállt a gépre, és ott hagyta őket. Talán örökre.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Cristiano Ronaldo magánrepülőt hivatott, felszívódott

cristiano ronaldo

nemzetek ligája

portugál válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, merre tart a lavina

Man. City-botrány: a sportközgazdász elárulta, merre tart a lavina

A játékospiacot is komolyan átalakíthatja a Manchester City labdarúgócsapatának ügye – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász, aki szerint az elmúlt évek egyik legeredményesebb klubjának tönkretétele még a riválisoknak sem feltétlenül kedvezne.
 

Guardiola: „Hadd fogalmazzak világosan: együtt fogunk túljutni ezen”

A Manchester City egyik főtámogatója jogi lépéseket fontolgat – a Premier League ellen!

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Exkluzív interjú – Ukrán nagykövet az InfoRádióban: ajándékkal készülünk Magyarország számára, lesz Magyar Péter–Volodimir Zelenszkij találkozó

Ukrajna újjáépítésének költsége már meghaladja a 600 milliárd dollárt, és a háború okozta károk naponta nőnek – mondta az InfoRádiónak adott exkluzív interjúban Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete. Sándor Fegyir hangsúlyozta: azokat tekintik valódi partnereiknek az újjáépítésben, akik már a háború idején is segítséget nyújtanak. Az ukrán elnök és a magyar kormányfő lehetséges idei találkozójáról is beszélt.
VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

A modern sertésgenetika és egy átfogó, uniós szintű állategészségügyi reform jelentheti a kiutat a sertéságazatot idén sújtó gazdasági, környezeti és járványügyi válságból. A Topigs Norsvin kecskeméti szakmai rendezvényén a szakértők hangsúlyozták, hogy az afrikai sertéspestis (ASP) elleni hatékony fellépéshez és a fenntartható termeléshez a szigorú szankciók helyett rugalmasabb szabályozásra, a gazdák méltányos kártalanítására, valamint a klímaváltozást jól tűrő, könnyen kezelhető állományok tenyésztésére van szükség - jelentette az Agrárszektor.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Most potom pénzért ehetünk Michelin-csillagos étteremben: elindult az Országos Étterem Hét

Akár Michelin-csillagos étteremben is vacsorázhatunk kedvezményes, fix áras menüsorral az október 18-ig tartó Étterem Héten.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 12:12
Guardiola: „Hadd fogalmazzak világosan: együtt fogunk túljutni ezen”
2026. október 1. 11:44
A Manchester City egyik főtámogatója jogi lépéseket fontolgat – a Premier League ellen!
×
×