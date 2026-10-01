Cristiano Ronaldo magánrepülőt hivatott, felszívódott

Sajtóhírek újabb fordulatról számoltak be Cristiano Ronaldo a dániai edzőtáborból való távozása kapcsán.

Cristiano percekkel azután távozott, hogy Jorge Jesus, a portugál válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tartott. Jesus határozottan állította, hogy nincs válság Ronaldo körül, ugyanakkor megerősítette, hogy a játékos nem kezdőként lép pályára a mai mérkőzésen. Tovább is ment ennél: kijelentette, hogy egyetlen játékos kedvéért sem hajlandó feladni taktikai elképzeléseit.

Portugália-szerte sokan úgy vélik, ez a távozás Cristiano Ronaldo válogatottbeli pályafutásának végét jelenti. Hivatalos bejelentés egyelőre nem történt.

Cristiano Ronaldo 23 éve viseli a portugál válogatott mezét és három trófeát is begyűjtött: egy Európa-bajnoki címet, valamint kétszer a Nemzetek Ligája-győzelmet.

A Marca című lap szerint senki sem számított arra, hogy ilyen véget ér a történet. Ahelyett, hogy egy hatalmas ünnepléssel és méltó tisztelgéssel zárult volna a portugál válogatottbeli szereplés, az egész ügy ilyen hűvös és különös módon ért véget – a részletek pedig csak lassan látnak napvilágot.

Bár a csapattal együtt érkezett Dániába, Cristiano Ronaldo azonnal elhagyta az edzéshelyszínt, amint meghallotta edzője szavait. A szállodába sietett, felkapta a táskáját, és megrendelte Madridban állomásozó magánrepülőgépét.

A gép spanyol idő szerint 22:15 körül szállt le a dán fővárosban, majd egy óra húsz perccel később vissza is indult Madridba.

Ronaldo elment. Két kulcsfigura maradt a repülőtéren, miután kudarcba fulladt az utolsó kísérletük arra, hogy maradásra bírják a játékost.

Jorge Jesus és Pedro Proenca, a Portugál Labdarúgó-szövetség elnöke elkísérte Cristiano Ronaldót a repülőtérre, hogy megpróbálják Koppenhágában tartani őt a csapattal.

Minden igyekezetük ellenére a portugál válogatott csapatkapitánya elutasította a kérésüket, felszállt a gépre, és ott hagyta őket. Talán örökre.