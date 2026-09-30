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Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Frontális ütközés, egy teherjármű két autót vitt el – friss hírek az M0-son történt balesetről

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Több tehergépjármű és személyautó ütközött össze az M0-s autóút 19-es kilométerszelvényénél, Szigetszentmiklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető irányban.

A baleset következtében az egyik autóba beszorult egy utas. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével levontatták a járművet a szalagkorlátról, majd feszítővágó használatával kiemelték a sérültet – közölte a katasztrófavédelem.

Az Útinform frissített híre szerint a baleset úgy történt, hogy egy tehergépjármű az M1-es autópálya felé haladva átszakította a középső elválasztó szalagkorlátot, majd ütközött egy kamionnal és két személygépjárművel a szemközti oldalon.

A baleset a Szigetszentmiklós pihenőnél történt. A forgalmat megállították. Az 5-6 kilométeren feltorlódott gépjárműveket a pihenőn keresztül kiterelik, itt ki tudják kerülni a balesetet.

Az ellenkező irányban a nézelődés miatt 3 kilométeres a torlódás. Aki teheti, kerülje el ezt a térséget.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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Kezdőlap    Belföld    Frontális ütközés, egy teherjármű két autót vitt el – friss hírek az M0-son történt balesetről

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