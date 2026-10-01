Egyszerre zár be a város két fürdője, az egyik alig három hónapja nyílt meg

Egyszerre zár be ideiglenesen a Tiszaligeti Élményfürdő és a Véső úti Strandfürdő Szolnokon.

A Tiszaligeti Élményfürdő a Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy október 11-éig a létesítmény teljes területe zárva tart garanciális javítási munkálatok miatt. Mint írták, ebben az időszakban semmilyen szolgáltatás nem lesz elérhető.

A zárva tartás miatt a tervezett úszásoktatások és szaunaszeánszok is elmaradnak. Hozzátették: a már megváltott bérletek felhasználási idejét automatikusan tizennégy nappal meghosszabbítják, ezzel kapcsolatban a látogatóknak nincs további teendőjük. A fürdő a munkálatok befejeztével, október 12-én nyit újra.

A Tiszaligeti Élményfürdő hét évig tartó felújítás után idén júniusban nyitotta meg kapuit. Az MTI kérdésére, hogy jelenleg milyen garanciális javítási munkálatokat kell elvégezni, nem érkezett válasz az intézménytől.

A szolnoki Véső úti Strandfürdő szeptember 30-tól zár be átmenetileg téliesítés miatt, a tervek szerint október 16-ig – közölte az intézmény a honlapján.