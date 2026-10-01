Bővítik a tordai sóbányát – látványos lesz

Bővítik Erdély egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a tordai sóbányát, a 25 millió eurós beruházás összegéből 14 millió eurót a Transilvania Bank finanszíroz – közölte a legnagyobb romániai pénzintézet.

A Kolozsvártól 35 kilométerre található tordai sóbányában a beruházás keretében

új tárnát nyitnak meg a nagyközönség előtt, emellett

korszerűsítik a sóbánya gyógyászati részlegét.

A munkálatok várhatóan két évig tartanak majd, ez idő alatt a föld alatti létesítmény továbbra is nyitva áll a látogatók előtt.

A beruházás eredményeként a Rudolf-, Gizella- és Terézia-bánya után a József-tárna is látogathatóvá válik. A turisztikai látványosságnak szánt tárnában panorámalifteket és gyaloghidakat szerelnek fel, valamint mesterséges sófolyót alakítanak ki.

A beruházás részben európai uniós alapokból valósul meg, további 14 millió eurót pedig a Transilvania Bank finanszíroz. A pénzintézet közleménye idézi Tiberiu Moisa vállalatokért és kkv-kért felelős vezérigazgató-helyettest, aki szerint örömmel támogatnak olyan beruházást, amely még inkább kiemeli a sóbánya értékeit.

A sóbánya bővítése a közép-erdélyi térség turisztikai forgalmának növekedését, a helyi gazdaság fejlődését eredményezi, így a közösség egészére kedvező hatással lesz – hangsúlyozták.

A Transilvania Bank által biztosított finanszírozásra a Beruházási és Fejlesztési Bank (BID) nyújt garanciát. A projektben közvetítőként a TUD Investment Consulting is részt vett.

Az Erdély szívében, Torda (Turda) város határában található sóbánya a régió leglátványosabb és legnépszerűbb turisztikai célpontja. Az itteni sóbányászat a római korba nyúlik vissza, a kitermelés 1932-ben állt le. A monumentális föld alatti tereket 2010-ben egy nagyszabású uniós projekt keretében felújították, a létesítmény azóta élményparkként és gyógykezelési helyként működik. Két tárnában csónakozásra alkalmas tavat és amfiteátrumot alakítottak ki, továbbá óriáskerék, minigolfpálya, biliárd- és pingpongasztalok is helyet kaptak. A Gizella-tárna gyógyászati és wellnesscélokat szolgál.