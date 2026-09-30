„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

A nyitottaktak.hu oldalon hamarosan mindenre kiterjedően, egyszerűen kereshetünk majd az úgynevezett ügynökakták között – ígérte az InfoRádió Aréna című műsorában Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója.

„Nagyon egyszerűre próbáltuk faragni ezt az oldalt. Egyrészt több olyan információt igyekszünk megosztani az érdeklődőkkel, hogy egyáltalán mik ezek az irattípusok, mit lehet belőlük tudni, hogy kell értelmezni, milyen szakkifejezések fordulnak elő bennük. Ez azért nagyon fontos, mert az állambiztonságnak is volt egy zsargonja, amit nem mindenki ért, sőt általában ez egyáltalán nincs benne a köznyelvben” – hívta fel a figyelmet.

Azt természetesen látja, hogy mindenki neveket akar látni, ezt segítendő lesz egy egyszerű keresőfelület, ezen

névre,

anyja nevére,

születési helyre,

születési időre és

egyéb információkra, irattípusokra

lehet keresni vagy lehet szűrni.

„Természetesen nem kell az összes adatot megadni, mert nagyon sok esetben, akik keresni fognak, csak egy nevet tudnak, esetleg még egy születési helyet vagy dátumot. Lehet így is szűrni, és aki egy ilyen keresést lefolytat, az kap egy találati listát. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy excel táblában megjelenne az összes Kovács János” – részletezte.

A legnagyobb aggodalmuk, hogy bírni fogja-e a terhelést az oldal; a kollégák szakértelmében és elkötelezettségében 100 százalékig megbízik, az adatbázis elkészül időre, az szakmailag megalapozott és jogszerű lesz. Hogy mekkora lesz a terhelés, azt ők is csak találgatni tudják, feltételezik, hogy nagy lesz.

„Biztosan több tízezer keresés fog lefutni egy nap, ami messze meghaladja a levéltár saját kapacitásait.

Ilyen keresési intenzitásra a levéltár egyetlen jelenlegi adatbázisa vagy honlapja sincs felkészítve,

úgyhogy mi nem is saját erőből próbáljuk ezt megoldani, a saját szervereink és adatátviteli kapacitásunk ezt nem is bírná. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel, amelyik a legtöbb ilyen állami infokommunikációs szolgáltatást nyújtja, egyebek mellett az Ügyfélkaput is, velük vagyunk szerződésben, és az informatikai hátteret, az adatbázis tárolását és szolgáltatását ők fogják végezni” – közölte.

A levéltárak, mint mondta még, az iratokat iratfolyóméterben mérik.

„Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a papírlapokat élükre állítjuk, akkor az hány métert vagy kilométert jelent. A mi levéltárunkban, amelyik egyébként egy kicsi levéltár, közel 5 kilométernyi iratanyag van. Ha ezeket nem élükre állítjuk, hanem egymásra raknánk, akkor körülbelül hat akkora tornyot tudnánk építeni, mint a világ legmagasabb épülete most, a Burdzs Kalifa Dubaiban.

Herczeg Zsolt teljes beszélgetését alább megtekintheti, meghallgathatja.