Nem érdekelte a 60-as tábla, nagyon megjárta – de nem csak ő

Az elmúlt héten a megengedett sebességhatárokat regisztráltan 1956-en lépték át – számolt be a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a polce.hu-n.

A szabálytalankodóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint.

Az a sofőr, aki 60 km/h helyett 137-el közlekedett, 210 ezer forintos bírságra számíthat. Annak az autóvezetőnek aki 50 helyett 96-al és annak a motorosnak, aki 90 helyett 151-el hajtott 140 ezer forint büntetést kell fizetnie – említenek meg néhány kirívó esetet.

Mint olvasható, a vármegyében egy hét alatt 59 rendőri intézkedést igénylő baleset történt, amelyekben negyvenhárman sérültek meg. Az egyenruhások 12 olyan autóst igazoltattak, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak, közülük ketten balesetet is okoztak. Az ittas vezetők ellen eljárás indult, vezetői engedélyüket minden esetben bevonják.